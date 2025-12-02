;

Gran concierto gratuito en Parque Araucano: destacados artistas chilenos se presentarán ante 12.000 personas

Tanto vecinos de Las Condes como de otras comunas podrán asistir a este evento musical.

El Teatro Municipal de Las Condes celebrará sus 15 años con un evento gratuito que promete reunir a miles de personas en la explanada del Parque Araucano.

La actividad, titulada “Musicales en Concierto: 15 años de historia” y que se realizará el próximo sábado 6 de diciembre, a las 20:30 horas, busca revivir las canciones más emblemáticas de los grandes musicales que han marcado la trayectoria del recinto desde su inauguración.

La jornada contará con una orquesta integrada por 40 músicos, dirigida por el maestro Denis Kolobov, y la participación de destacados artistas nacionales como Francisca Walker, Maribel Villarroel, Amaya Forch, Felipe Castro, Annie Murath, Andrés Zará y C-Funk.

Ellos interpretarán piezas icónicas de producciones reconocidas mundialmente, entre ellas Chicago, Cats, Mamma Mia!, El Hombre de la Mancha, El Violinista en el Tejado, Cabaret y Fiebre de Sábado por la Noche.

Este espectáculo se ha consolidado como una tradición que cada año convoca a más de 12.000 asistentes, ofreciendo un espacio cultural abierto y accesible para toda la comunidad. Además, el evento se desarrollará en un entorno natural, seguro y pet friendly, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

La entrada será completamente gratuita y no se requiere invitación previa. Para más detalles sobre horarios y programación, se puede visitar el sitio oficial www.tmlascondes.cl o acudir directamente a la boletería del teatro, ubicada en Av. Apoquindo 3300, Las Condes.

