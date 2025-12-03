Artistas chilenos se unen al histórico concierto “Los Jaivas, Siempre” en el Estadio Nacional: estos son los cantantes que participarán

01DE DICIEMBRE DE 2023/VIÑA DEL MAR Los Jaivas en la reinauguración del teatro municipal de Viña del Mar FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

El Estadio Nacional se prepara para recibir uno de los eventos culturales más esperados del año. Este 7 de diciembre, Los Jaivas protagonizarán “Los Jaivas, Siempre”, un concierto concebido para celebrar más de sesenta años de trayectoria y cuya magnitud promete convertirlo en un hito dentro de la música chilena.

Para esta ocasión especial, el grupo anunció la presencia de reconocidos artistas nacionales que han sido influenciados por su obra y que sumarán nuevas capas musicales y emocionales al espectáculo.

El evento se proyecta como un viaje sensorial que unirá música, visualidad y elementos rituales propios del imaginario que ha acompañado a Los Jaivas desde sus inicios.

La puesta en escena incluirá pantallas de gran formato, una composición audiovisual inmersiva y guiños al universo ancestral que caracteriza su obra, integrando además tecnologías contemporáneas diseñadas para envolver al público en una experiencia única.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación completa de “Alturas de Machu Picchu”, la obra maestra inspirada en la poesía de Pablo Neruda. A ello se suma un repertorio que forma parte del patrimonio musical chileno, con canciones como “Todos Juntos”, “Mira Niñita”, “La Conquistada”, “Canción del Sur” y “Mambo de Machaguay”, entre otras piezas que han marcado generaciones y que continúan proyectando su influencia a lo largo del continente.

Todos juntos...

Haciendo honor a una de sus canciones más icónicas, Los Jaivas serán acompañados por varios de sus compañeros artistas en el nacional. Entre ellos destacan Roberto Márquez, Aldo “Macha” Asenjo, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Álvaro Henríquez, Tilo González, Pancho Sazo, Matías Peñailillo y Juan Pablo Bosco.

Cada uno, desde su propio lenguaje artístico, representa una generación que ha dialogado con el sonido y la estética del conjunto viñamarino.

Con una carrera que incluye presentaciones en escenarios emblemáticos como Carnegie Hall, Olympia de París y el Royal Festival Hall de Londres, Los Jaivas buscan que este concierto sea también una celebración de su impacto internacional.

Las últimas entradas para “Los Jaivas, Siempre” están disponibles a través del sistema Ticketmaster. El espectáculo promete convertirse en uno de los momentos inolvidables de la música chilena reciente.