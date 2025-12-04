Enzo Arias, psicólogo: “Quienes se enfocan excesivamente en el pasado, presentan mayores niveles de tristeza” / m-gucci

No es sorpresa para nadie. Diciembre suele consolidarse como uno de los periodos más demandantes del año.

El cierre de responsabilidades laborales, académicas y personales, sumado a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, puede incrementar de manera significativa los niveles de tensión en muchas personas.

Según especialistas en salud mental, identificar qué origina ese estrés y aplicar medidas de organización y autocuidado puede marcar una diferencia importante en el equilibrio emocional. Entender el origen del malestar es clave para enfrentarlo.

En esta línea, Enzo Arias, psicólogo de la Clínica Colonial, explica que es fundamental diferenciar entre estrés y distrés.

El primero es una reacción natural del cuerpo ante situaciones que implican un desafío; el segundo, en cambio, surge cuando esa demanda supera la capacidad de adaptación de la persona, generando efectos negativos.

“El distrés genera una sintomatología complicada que podría traducirse, por ejemplo, en problemas para dormir y cambios en los hábitos de alimentación”, suma el experto.

Arias señala que el “estrés negativo” puede aparecer tanto en lo emocional como en lo físico. Hay síntomas relevantes como la pérdida de interés en actividades habituales, dolores físicos e incluso irritabilidad.

En el contexto de celebraciones, sería clave la planificación para evitar un sobrepaso emocional. "Cuando el cuerpo habla, es importante prestarle atención“, advierte.

“Si se sabe que diciembre es un periodo de alta demanda, es fundamental, en la medida de lo posible, no dejar todo para última hora. Esto implica comprar los regalos con anticipación, organizar la cena y la lista de invitados previamente, y destinar tiempo para las tareas propias del cierre de año.

No obstante, el especialista advierte que no todas las personas enfrentan estas fechas de igual manera. Para quienes atraviesan duelos, tensiones familiares o periodos de distanciamiento, las celebraciones pueden volverse particularmente delicadas. En esos casos, es importante dar espacio a las emociones, ajustar expectativas y respetar los propios ritmos.

Acrode a Arias, reducir el distrés implica incorporar actividad física, cuidar la alimentación, evitar el consumo de alcohol u otras sustancias que puedan intensificar las emociones, priorizar relaciones afectivas significativas, dedicar tiempo a actividades personales que aporten bienestar y establecer límites claros entre trabajo, familia y autocuidado.

Sus principales recomendaciones para evitar que las dificultades diarias se vuelvan agobiantes son:

Promover la resiliencia, especialmente en niños y adolescentes.

Reforzar las redes de apoyo familiar y social.

Saber pedir ayuda cuando sea necesario, ya sea profesional o emocional.

Destinar espacios para el descanso y el disfrute.

Cultivar la capacidad de valorar lo cotidiano y lo esencial.

“Quienes se enfocan excesivamente en el pasado, tienden a presentar mayores niveles de tristeza, mientras que quienes viven en un futuro incierto pueden experimentar ansiedad. Encontrar un equilibrio en el presente es clave para una vida emocional saludable”, sostiene el psicólogo.