Estudio revela cuál es el ejercicio que puede ayudar a mejorar el sueño a largo plazo

Investigadores de Hong Kong demostraron que, a 15 meses, las mejoras en la calidad y duración del sueño de los adultos mayores igualaron las obtenidas con la terapia de primera línea.

Un nuevo estudio sugiere que el tai chi, un arte marcial de bajo impacto y popularmente conocido como “meditación en movimiento”, puede mejorar el sueño con una eficacia comparable a la terapia de primera línea para el insomnio crónico. El insomnio crónico es el trastorno del sueño más común en adultos de mediana edad y mayores, , investigación que fue publicada en el BMJ.

El estudio, liderado por el fisiólogo del ejercicio Parco M. Siu de la Universidad de Hong Kong, comparó el tratamiento estándar —la Terapia Cognitivo Conductual para el Insomnio (TCC-I)— con sesiones regulares de tai chi.

Eficacia a largo plazo

La investigación reclutó a 200 adultos de origen chino mayores de 50 años residentes en Hong Kong, todos con diagnóstico de insomnio crónico. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno recibió 24 sesiones de TCC-I y el otro, 24 sesiones de tai chi (estilo Yang de 24 formas), dos veces por semana durante tres meses.

  • Resultados Inmediatos: Al finalizar los tres meses, el grupo de TCC-I reportó una mayor reducción de los síntomas de insomnio que el grupo de tai chi.
  • Resultados a Largo Plazo: Sin embargo, al reevaluar a los participantes 15 meses después, el grupo de tai chi se había “puesto al día” y disfrutaba de mejoras en la calidad y duración del sueño, la calidad de vida, la salud mental y el nivel de actividad física que estaban a la par con el grupo de TCC-I.

La constancia como factor clave

El estudio sugiere que la accesibilidad del tai chi y su facilidad para ser integrado al estilo de vida de las personas benefician su eficacia a largo plazo.

Curiosamente, 31 de los 85 participantes que volvieron para el control de los 15 meses continuaron practicando tai chi después del período de intervención, mientras que solo 13 de los 82 participantes de TCC reportaron haber seguido utilizando las habilidades aprendidas.

Implicancias en salud pública

Los autores señalan que este hallazgo apoya el uso del tai chi como un “enfoque alternativo para el tratamiento a largo plazo del insomnio crónico en adultos de mediana edad y mayores”.

Si bien la TCC sigue siendo el tratamiento de primera línea debido a sus efectos secundarios mínimos, su acceso puede ser complicado por la escasez de terapeutas y los altos costos. El tai chi, que ofrece otros beneficios para la salud, podría ser un complemento valioso a las terapias existentes.

El insomnio crónico puede tener graves consecuencias, como un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y deterioro cognitivo.

