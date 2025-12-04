;

Enfermedad venosa crónica afecta al 80% de la población: expertos llaman a reconocer síntomas

Sus signos iniciales suelen normalizarse o confundirse con cansancio.

Javiera Rivera

La enfermedad venosa crónica (EVC), también conocida como insuficiencia venosa, ya se posiciona como una de las condiciones de mayor impacto en la salud vascular.

Según la European Society for Vascular Surgery, puede afectar hasta al 80% de la población mundial. En Chile, su presencia es especialmente alta en adultos y mayores de 50 años, pero suele diagnosticarse tarde por estigmas.

¿Qué es un EVC y cuáles son sus síntomas?

La EVC ocurre cuando las venas de las piernas pierden su capacidad de llevar la sangre de vuelta al corazón.

Sus síntomas iniciales —pesadez, dolor, calambres nocturnos, hinchazón y venas visibles— suelen normalizarse o confundirse con cansancio, lo que retrasa la consulta médica.

JOBST, marca especializada en compresión terapéutica, lanzó una nueva etapa de su campaña global “Nada te detiene”, enfocada en derribar prejuicios y educar sobre la importancia del diagnóstico precoz.

La iniciativa destaca testimonios reales de pacientes que han logrado mantener una vida activa mediante tratamiento adecuado.

