Una controversia se desató en redes sociales luego de que Vanessa Kaiser, senadora electa por La Araucanía y miembro del Partido Nacional Libertario, publicara un video en el que confundió a la reconocida escritora Isabel Allende Llona con la exsenadora socialista del mismo nombre.

La youtuber y columnista, hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser y del influencer político Axel Kaiser, hizo referencia a declaraciones que no correspondían a la parlamentaria.

En el registro, la futura senadora recordó una entrevista realizada por El País y Radio Futuro en septiembre pasado, cuando la autora chilena presentó su libro Yo soy Emilia del Valle. En esa ocasión, la escritora dijo: “Las mujeres estamos en un momento de riesgo. Hay una vuelta a la extrema derecha, al fascismo también, que pone a la mujer en un papel sometido, que quiere a la mujer en la casa”.

Sin embargo, Vanessa atribuyó esas palabras a la exsenadora Isabel Allende Bussi, afirmando: “La senadora que perdió su escaño en el Senado por el escándalo de la casa de su padre, un escándalo que todavía no se resuelve y que al parecer habría implicado que con la plata de todas las mujeres de Chile se habría hecho un negocio que la beneficiaba. Pues bien, estuvo en Radio Futuro y dijo lo siguiente”.

Tras citar la frase, la senadora electa respondió con un mensaje personal: “Mira Isabel, yo te voy a decir una cosa, soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación. Tengo dos doctorados, soy de ultraderecha, tengo tres niños maravillosos, amo a mis hermanos, amo a mi pololo, no son opresores ni patriarcales, a mi padre también”.

Luego, agregó: “Ya basta, basta, porque los que dejan en la casa a las mujeres son ustedes”, para enseguida enumerar una serie de problemáticas sociales que enfrenta el país, echándole la culpa de ellas al oficialismo.

Sus seguidores aparentemente no notaron su error y alabaron su video

El video generó reacciones inmediatas. Mientras muchos de sus seguidores la elogiaron, a pesar del evidente error, otros corrigieron: “Esa declaración la hizo Isabel Allende, la escritora y es bastante famosa, no la parlamentaria... Tantos doctorados y no chequear la fuente”, comentó un usuario.

Otro añadió: “¿Filósofa dijo? ¿Y se le confunden Isabel Allende Llona, la escritora de fama internacional, con Isabel Allende Bussi, la exsenadora hija del Presidente Allende?”.

Las críticas continuaron con mensajes como: “Dos doctorados y no diferencia la escritora de la exsenadora, el chiste se cuenta solo” y “Ahora entiendo por el apellido Kaiser, la que estuvo en Radio Futuro es Isabel Allende (escritora) y no la exsenadora, ay Dios”.