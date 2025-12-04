VIDEO. “Dos doctorados y no sabe...”: críticas a Vanessa Kaiser tras confundir a escritora Isabel Allende con exsenadora
La senadora electa y militante del Partido Nacional Libertario, se equivocó al momento de realizar uno de sus típicos descargos en redes sociales.
Una controversia se desató en redes sociales luego de que Vanessa Kaiser, senadora electa por La Araucanía y miembro del Partido Nacional Libertario, publicara un video en el que confundió a la reconocida escritora Isabel Allende Llona con la exsenadora socialista del mismo nombre.
La youtuber y columnista, hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser y del influencer político Axel Kaiser, hizo referencia a declaraciones que no correspondían a la parlamentaria.
En el registro, la futura senadora recordó una entrevista realizada por El País y Radio Futuro en septiembre pasado, cuando la autora chilena presentó su libro Yo soy Emilia del Valle. En esa ocasión, la escritora dijo: “Las mujeres estamos en un momento de riesgo. Hay una vuelta a la extrema derecha, al fascismo también, que pone a la mujer en un papel sometido, que quiere a la mujer en la casa”.
Sin embargo, Vanessa atribuyó esas palabras a la exsenadora Isabel Allende Bussi, afirmando: “La senadora que perdió su escaño en el Senado por el escándalo de la casa de su padre, un escándalo que todavía no se resuelve y que al parecer habría implicado que con la plata de todas las mujeres de Chile se habría hecho un negocio que la beneficiaba. Pues bien, estuvo en Radio Futuro y dijo lo siguiente”.
Tras citar la frase, la senadora electa respondió con un mensaje personal: “Mira Isabel, yo te voy a decir una cosa, soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación. Tengo dos doctorados, soy de ultraderecha, tengo tres niños maravillosos, amo a mis hermanos, amo a mi pololo, no son opresores ni patriarcales, a mi padre también”.
Luego, agregó: “Ya basta, basta, porque los que dejan en la casa a las mujeres son ustedes”, para enseguida enumerar una serie de problemáticas sociales que enfrenta el país, echándole la culpa de ellas al oficialismo.
Sus seguidores aparentemente no notaron su error y alabaron su video
El video generó reacciones inmediatas. Mientras muchos de sus seguidores la elogiaron, a pesar del evidente error, otros corrigieron: “Esa declaración la hizo Isabel Allende, la escritora y es bastante famosa, no la parlamentaria... Tantos doctorados y no chequear la fuente”, comentó un usuario.
Otro añadió: “¿Filósofa dijo? ¿Y se le confunden Isabel Allende Llona, la escritora de fama internacional, con Isabel Allende Bussi, la exsenadora hija del Presidente Allende?”.
Las críticas continuaron con mensajes como: “Dos doctorados y no diferencia la escritora de la exsenadora, el chiste se cuenta solo” y “Ahora entiendo por el apellido Kaiser, la que estuvo en Radio Futuro es Isabel Allende (escritora) y no la exsenadora, ay Dios”.
