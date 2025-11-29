Joven de 22 años es asesinado en Limache: fue golpeado y apuñalado en un parque por 4 sujetos

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un homicidio registrado durante la noche del viernes en el Parque Brasil de Limache, Región de Valparaíso.

Según información policial, al menos 4 desconocidos agredieron con armas blancas y objetos contundentes a la víctima, un joven de 22 años.

El hecho quedó registrado en un video, en el cual se puede ver la violencia utilizada por los sujetos.

El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, detalló que el cuerpo presentaba heridas cortantes y cortopenetrantes, lo que habría generado un choque hemorrágico y con ello, su muerte.

Personal de la Brigada de Homicidios se encuentra indagando los motivos de este ataque, y también la identidad de los agresores.