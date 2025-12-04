;

Conmoción en La Serena: pareja muere y su hija de 6 años permanece grave tras violento choque frontal

El fatal accidente ocurrió en Avenida Islón, donde se vieron involucrados una camioneta y un vehículo menor.

Ruth Cárcamo

X @Neomarinero

X @Neomarinero

Durante la noche de este miércoles, se produjo un fatal accidente de tránsito en la comuna de La Serena, región de Coquimbo, que dejó a dos adultos fallecidos y a una menor en riesgo vital.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas en Avenida Islón, a la altura de la Planta de Revisión Técnica.

El teniente coronel Eugenio Olea, comisario de la Sexta Comisaría de Las Compañías, dijo que una camioneta “impacta de manera frontal con un vehículo menor, provocando la muerte instantánea de dos ocupantes de este último”, consignó El Día.

Una menor grave

Los fallecidos corresponden a una pareja, la cual viajaba junto a su hija de 6 años, quien permanece internada en estado de extrema gravedad en el Hospital de Coquimbo.

Mientras que en la camioneta se trasladaba solo su conductor, el cual también resultó lesionado con fracturas internas. Al lugar llegó la SIAT de Carabineros para realizar diligencias con el fin de establecer las causas del accidente ocurrido en La Serena.

