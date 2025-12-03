Un mejor final, no podía tener la Fórmula 1. Este fin de semana, después de un largo año con 23 carreras, el Gran Premio de Abu Dabi le pondrá la guinda a la torta de una temporada 2025 infartante en la máxima categoría del automovilismo.

En el Circuito Yas Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán al mejor piloto del año, en una definición entre los McLaren y el neerlandés que, hace unas semanas, estaba lista, pero que el campeón del mundo estiró hasta la última jornada.

Con 408 puntos, el piloto británico de McLaren tiene la primera opción de consagrarse como el mejor de todos, mientras que Verstappen con 396 unidades, apela a la presión final para obtener el pentacapeonato. Más atrás, Piastri con 392 puntos, algo podría decir.

Las fórmulas para que uno y otro sea campeón son varias, pero lo cierto es que 58 vueltas que tendrán que dar al espectacular circuito árabe, definirán al mejor piloto del 2025.

GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Abu Dabi, horarios