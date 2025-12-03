;

PREVIA. Gran Premio de Abu Dabi de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

Los Emiratos Árabes Unidos reciben la definición del Mundial de Pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Gonzalo Miranda

Abu Dabi recibe la última fecha de la Fórmula 1

Abu Dabi recibe la última fecha de la Fórmula 1

Un mejor final, no podía tener la Fórmula 1. Este fin de semana, después de un largo año con 23 carreras, el Gran Premio de Abu Dabi le pondrá la guinda a la torta de una temporada 2025 infartante en la máxima categoría del automovilismo.

En el Circuito Yas Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán al mejor piloto del año, en una definición entre los McLaren y el neerlandés que, hace unas semanas, estaba lista, pero que el campeón del mundo estiró hasta la última jornada.

Con 408 puntos, el piloto británico de McLaren tiene la primera opción de consagrarse como el mejor de todos, mientras que Verstappen con 396 unidades, apela a la presión final para obtener el pentacapeonato. Más atrás, Piastri con 392 puntos, algo podría decir.

Las fórmulas para que uno y otro sea campeón son varias, pero lo cierto es que 58 vueltas que tendrán que dar al espectacular circuito árabe, definirán al mejor piloto del 2025.

GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Abu Dabi, horarios

  • Práctica Libre 1 viernes 5 de diciembre | 06:30 hrs
  • Práctica Libre 2 viernes 5 de diciembre | 10:00 hrs
  • Práctica Libre 3 sábado 6 de diciembre | 07:30 hrs
  • Qualy Carrera sábado 6 de diciembre | 11:00 hrs
  • Carrera domingo 7 de diciembre | 10:00 hrs

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad