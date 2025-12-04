;

La confianza de Max Verstappen: “El trofeo tiene el mismo aspecto que los cuatro que ya tengo en casa, estaría bien poder añadir un quinto”

El actual campeón del mundo de Fórmula 1 se mostró confiado de cara al Gran Premio de Abu Dabi.

Gonzalo Miranda

Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing

Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing

Este domingo, la temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su final. En el Gran Premio de Abu Dabi se define al campeón, el que saldrá entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Los pilotos de McLaren tienen las primeras opciones para alzar el trofeo, pero increíblemente, el neerlandés tetracampeón del mundo forzó un desenlace de miedo en Yas Marina.

Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, así que simplemente estoy disfrutando de estar aquí. Pero en realidad, para mí ni siquiera se trata de estar aquí; he disfrutado principalmente de la segunda mitad de la temporada. De cómo le dimos la vuelta como equipo tras momentos difíciles”, dijo Max Verstappen.

Agregó que “así que me lo tomo como viene. Todo lo que ocurre ahora lo veo como una ventaja. Eso también simplifica mucho las cosas para mí: solo intentamos que sea un buen fin de semana. Y ni siquiera entonces lo tengo realmente en mis manos, así que sí, sobre todo, intento disfrutarlo”, aseveró.

Por lo mismo, está más que confiado: “el trofeo tiene el mismo aspecto que los cuatro que ya tengo en casa. Estaría bien poder añadir un quinto, pero a estas alturas ya conozco mi propia firma”, bromeó. “Por supuesto que siempre intentas ganar, pero ya he conseguido todo lo que quería conseguir en la F1″, dijo el piloto de McLaren.

“Así que todo lo que venga ahora es un bonus. Y sigo con ello porque me encanta y lo disfruto. Así es también como afronto el fin de semana: solo quiero divertirme y sacar el máximo partido. Lo que ese resultado máximo signifique para la clasificación final, ya lo veremos entonces”, cerró Verstappen.

