Chile tendrá el primer torneo de sumo en su historia: cuándo y dónde se realizará / Jordan Pettitt - PA Images

Poco a poco, el sumo ha ido sumando interés en el deporte chileno, al punto de ya tener un representante en el Mundial de la especialidad.

Ahora, la Federación Chilena de Sumo dará otro paso para el desarrollo de la actividad con su primer torneo en suelo nacional.

Se trata de la Copa Maipú de sumo, evento que buscará acercar la disciplina, considerando que además de los combates, habrá shows artísticos, junto con actividades culturales y venta de artículos asiáticos.

El torneo se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre, desde las 11:00 horas, en el Gimnasio Olímpico Fernando González, ubicado en Avenida 5 de Abril 0700, Maipú.

La entrada a la Copa Maipú de sumo será completamente gratuita para todo el público, contando con el respaldo del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Maipú, en un torneo que tendrá categorías junior y adultos.