;

Caravana Navideña Coca-Cola 2025, hoy 4 de diciembre: ciudad, recorrido, horario y cómo seguir EN VIVO

El evento gratuito se presentará en Talca, región del Maule.

Javier Méndez

Foto: Municipalidad de La Florida

Foto: Municipalidad de La Florida / Municipalidad de La Florida

La Caravana Navideña Coca-Cola 2025 continúa con sus recorridos a lo largo de todo Chile.

Este jueves 4 de diciembre el evento gratuito se presentará en la ciudad de Talca, en la Región del Maule.

“Talca, prepárense para una noche mágica, invitó la empresa en sus redes sociales. Ahí también entregó todas las coordenadas del encuentro con el Viejito Pascuero.

Revisa también:

ADN

Horario y recorrido de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Talca

La Caravana comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

A las 20:10 horas está prevista la presentación de los personajes; a las 20:20, las intervenciones de las autoridades; y a las 20:30 se dará la puesta en marcha.

Como ha sido la tónica en la mayoría de las fechas previas, todo concluirá alrededor de las 23:00 horas.

Las calles del recorrido serán:

  • Cuatro Nte
  • Seis Pte
  • Cuatro Nte (calzada sur)
  • Av. Isidoro del Solar
  • Calle 1 Nte
  • 1 Ote
  • Av. Dos Sur
  • Once Ote
  • Cuatro Nte (Calzada Norte)

“Para nosotros es muy especial volver a Talca y acompañar a las personas en uno de los momentos más especiales del año”, dijo Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay.

Esta noche la ruta de los camiones y del Viejito Pascuero también se podrá seguir EN VIVO desde el teléfono.

"Solo debes ingresar al link de nuestra bio para hablar con Nico, el ayudante navideño, y seguir los pasos", detalló Coca. El enlace está disponible pinchando aquí.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad