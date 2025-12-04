Caravana Navideña Coca-Cola 2025, hoy 4 de diciembre: ciudad, recorrido, horario y cómo seguir EN VIVO

Foto: Municipalidad de La Florida / Municipalidad de La Florida

La Caravana Navideña Coca-Cola 2025 continúa con sus recorridos a lo largo de todo Chile.

Este jueves 4 de diciembre el evento gratuito se presentará en la ciudad de Talca, en la Región del Maule.

“Talca, prepárense para una noche mágica“, invitó la empresa en sus redes sociales. Ahí también entregó todas las coordenadas del encuentro con el Viejito Pascuero.

Horario y recorrido de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Talca

La Caravana comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

A las 20:10 horas está prevista la presentación de los personajes; a las 20:20, las intervenciones de las autoridades; y a las 20:30 se dará la puesta en marcha.

Como ha sido la tónica en la mayoría de las fechas previas, todo concluirá alrededor de las 23:00 horas.

Las calles del recorrido serán:

Cuatro Nte

Seis Pte

Cuatro Nte (calzada sur)

Av. Isidoro del Solar

Calle 1 Nte

1 Ote

Av. Dos Sur

Once Ote

Cuatro Nte (Calzada Norte)

“Para nosotros es muy especial volver a Talca y acompañar a las personas en uno de los momentos más especiales del año”, dijo Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay.

Esta noche la ruta de los camiones y del Viejito Pascuero también se podrá seguir EN VIVO desde el teléfono.

"Solo debes ingresar al link de nuestra bio para hablar con Nico, el ayudante navideño, y seguir los pasos", detalló Coca. El enlace está disponible pinchando aquí.