La Suerte de Ser Chileno no se hará este 2025: ¿Qué explicación dio la Polla Chilena de Beneficencia?

El tradicional sorteo La Suerte en Chile, conocido popularmente como La Suerte de Ser Chileno, no se realizará este 2025 .

La decisión marca un quiebre en una costumbre de fin de año para miles de personas que ansiaban obtener uno de los premios millonarios que reparte Polla Chilena de Beneficencia.

Cabe recordar que la instancia reparte dinero de forma aleatoria entre quienes tengan un RUT válido en el país, sin importar si son chilenos o extranjeros.

Por ejemplo, en su edición de 2024 repartió $90 millones entre 30 personas ($3 millones por cabeza).

A esta última dinámica se añadieron premios destinados a personas de 90 años o más, un gesto que homenajeó directamente las nueve décadas de trayectoria de la empresa organizadora.

Este año, sin embargo, Polla Chilena confirmó a T13.cl que no habrá versión del sorteo.

La Suerte de Ser Chileno 2025 se cancela: esta es la explicación que dio Polla

Al ser consultada por el medio citado, Polla señaló que están concentrados sus esfuerzos en campañas comerciales de mayor prioridad, principalmente el Loto.

Por ahora, quienes esperaban conocer si este año la suerte estaría de su lado deberán esperar hasta 2026, fecha en la que podría evaluarse una nueva edición tras esta pausa inesperada.