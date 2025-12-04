Bloquean a Roblox por “propaganda extremista” y “acoso a menores”: acusan que pone en riesgo a niños

Rusia ordenó bloquear Roblox este miércoles, luego de que Roskomnadzor —el organismo estatal que controla las comunicaciones— determinara que la plataforma “pone en riesgo la seguridad de los niños”, según informó Reuters.

Roblox es una plataforma estadounidense donde los jugadores pueden desarrollar sus propios mundos y juegos. Aunque muchos de ellos son educativos o recreativos, otros han sido denunciados por exponer a menores a contenido sexual o de extrema derecha, según consigna LUN.

En enero, por ejemplo, autoridades de Estados Unidos detuvieron a seis personas acusadas de usar Roblox para explotar sexualmente a niños mediante coacción.

En un comunicado, Roskomnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia, justificó el bloqueo, por lo que calificó como la “difusión masiva y repetida de propaganda extremista y terrorista, llamados a cometer actos violentos y promoción de temas LGBT”. En Rusia, los movimientos LGBT están prohibidos y catalogados como extremistas.

El regulador añadió que en la plataforma “los usuarios pueden llevar a cabo ataques terroristas, atacar escuelas y participar en juegos de azar”, además de señalar que “los menores sufren acoso sexual y son engañados para revelar fotos íntimas”.

Roblox también ha sido bloqueado en Irak y Turquía.