La iglesia que sorprende a todos en Perú: ahora hace misas virtuales en una réplica exacta de su templo en Roblox

Durante esta semana, una parroquia católica de Chiclayo, en Perú, dio inicio a un formato inédito: la transmisión de misas dentro de un templo virtual construido en Roblox, iniciativa que se viralizó rápidamente y que cada noche reúne a decenas de usuarios en el videojuego.

El espacio forma parte del proyecto “Chiclayo Eterno”, una recreación digital de la ciudad creada por jóvenes desarrolladores, presentada el 14 de septiembre en TikTok, donde ya supera los 41 mil seguidores.

Desde entonces, los registros de estas ceremonias dentro del mapa han circulado miles de veces en redes sociales.

En el entorno virtual, los usuarios ingresan con sus avatares, toman asiento en las bancas del templo y siguen la misa mediante una transmisión integrada al videojuego. El sacerdote aparece representado por un avatar, elemento que generó comentarios y debate en plataformas sociales.

Según los responsables del proyecto, el objetivo de “Chiclayo Eterno” es ofrecer un espacio interactivo donde los jóvenes puedan recorrer zonas emblemáticas de la ciudad desde un entorno digital accesible. En ese contexto surgió la incorporación de misas, aprovechando la alta participación juvenil en Roblox y la facilidad para congregar usuarios en horarios definidos.

Los detalles

El templo virtual se actualiza de manera constante, incorporando iluminación, decoración y elementos propios de celebraciones religiosas. Durante octubre se sumó el anda del Señor de los Milagros y actividades relacionadas con el mes morado.

Para participar en las misas, los usuarios deben unirse al servidor oficial de Discord —enlace disponible en la cuenta de TikTok del proyecto— y luego acceder al mapa “Chiclayo Eterno” dentro de Roblox.

Las ceremonias se realizan a las 19:00 horas (hora peruana) y el audio corresponde, en algunos casos, a misas realizadas ese mismo día y, en otros, a grabaciones utilizadas para mantener la continuidad de la programación.