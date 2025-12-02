;

Tragedia en Coronel: joven de 18 años muere tras manipular una escopeta hechiza

Carabineros confirmó el deceso en el CESFAM Lagunillas, luego de que un joven de 19 años relatara que la víctima se encontraba manipulando el arma artesanal en su domicilio.

Tragedia en Coronel: Joven de 18 Años Muere Tras Manipular una Escopeta Hechiza

Tragedia en Coronel: Joven de 18 Años Muere Tras Manipular una Escopeta Hechiza

Un joven de 18 años murió en la comuna de Coronel luego de manipular un arma de fuego de tipo artesanal, específicamente una escopeta hechiza. El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas de esta tarde.

Alrededor de las 16:30 horas, personal de Carabineros llegó hasta el CESFAM Lagunillas con la finalidad de verificar el ingreso de una persona lesionada con armamento de fuego.

En el lugar, Carabineros entrevistó a un joven de 19 años, quien relató que momentos antes se encontraba junto a la víctima en su domicilio y que la persona lesionada se encontraba manipulando la escopeta artesanal cuando perdió la vida.

La información fue confirmada por el mayor Claudio Jiménez, comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Coronel.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción quedó a cargo del procedimiento y de las diligencias.

