Tribunal dicta veredicto condenatorio contra único imputado por femicidio no íntimo de Daniela Olate

Por este caso, la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado.

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra único imputado por femicidio no íntimo de Daniela Olate

Durante esta jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó veredicto condenatorio en contra de José Eduardo Morales Morales, único imputado por femicidio no íntimo de Daniela Olate.

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2024, cuando su cuerpo fue encontrado en el sector Lo Carrasco, comuna de Florida, en la región del Biobío, luego de que se le perdiera el rastro previamente mientras esperaba locomoción colectiva.

Tras varios días de intensa investigación, la policía logró dar con Morales, quien confesó el hecho.

Por este caso, la Fiscalía pidió presidio perpetuo calificado en contra del imputado, mientras que su defensa solicitó una pena de 18 años de cárcel.

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo lunes 15 de diciembre a las 15:00 horas.

