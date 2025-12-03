Uno de ellos estuvo en el Festival de Viña: FIFA anuncia a destacados artistas para el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre, la FIFA realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026. La instancia se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos.

En la antesala del evento, el ente rector del fútbol mundial anunció un elenco de destacados artistas que se presentarán durante la ceremonia.

Uno de ellos es Andrea Bocelli, quien estuvo en el Festival de Viña del Mar 2024, donde deslumbró con un espectacular show.

Además del tenor italiano, el sorteo del Mundial 2026 contará con la presencia del cantante británico Robbie Williams, la artista estadounidense Nicole Scherzinger, y la banda norteamericana Village People.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos para la Copa del Mundo 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, DSports (DirecTV) y FIFA.com. El evento comenzará a las 12:00 horas de Chile.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D del repechaje de la UEFA, clasificados 1 y 2 del repechaje de la FIFA.