Brayan Cortés atraviesa días claves para definir su futuro en Peñarol. El arquero chileno finaliza su préstamo a fines de este año y desde Uruguay ya adelantaron que deberá regresar a Colo Colo de cara a la temporada 2026.

A raíz de esta información, Jorge Nirenberg, dirigente de Peñarol, conversó con ADN Deportes y aclaró las dudas en torno a la continuidad del golero de 30 años.

“Aún no se ha hecho la evaluación de todo lo que ocurrió este 2025. Esas decisiones hay que tomarlas en frío, no en caliente, recién terminado el campeonato”, declaró el directo del “Manya”.

En esa línea, remarcó que “todavía no hay ninguna definición. La evaluación de Brayan no se tomó ni se va a tomar todavía, porque hay que hacer una evaluación de todo el plantel y definir qué jugadores habría que retener y qué jugadores seguirían".

“Entre ellos está el tema de Brayan, que no es que haya que retenerlo o no, sino que hay una opción de compra (de 1,2 millones de dólares) o de renovación de préstamo. Dependiendo también del dinero, eso se podrá confirmar o no”, añadió.

De todas formas, Nirenberg realizó un positivo balance del rendimiento de Cortés en Peñarol y señaló que “es un jugador que se metió muy bien en el plantel. Es considerado, querido, simpático, buena onda y con mucho sacrificio. Tuvo partidos con atajadas muy buenas, brillantes diría, y después tuvo dos o tres partidos que no anduvo bien”.

“El golero siempre tiene esas cosas. Cuando le hacen un gol es llamado tonto y se viene en el mundo abajo, pero tuvo muchos aciertos y muchas atajas importantes en varios partidos. Pero por ahora no hay mucho más que esto”, sentenció el dirigente.