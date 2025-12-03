;

VIDEO. Tras críticas por “gordofobia”: Esteban Paredes dispara con todo contra Argandoña y revela el dramático backstage de Cata Days

El exgoleador cuestionó duramente a Raquel Argandoña por su comentario en vivo y llamó a frenar este tipo de críticas en televisión.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

La controversia que estalló esta semana en Fiebre de Baile sigue sumando reacciones. El comentario que Raquel Argandoña lanzó en vivo hacia Cata Days, refiriéndose a su vestuario y a un supuesto “rollito” visible durante la presentación, generó críticas inmediatas y fue catalogado por muchos como inapropiado e incluso “gordofóbico”.

En ese contexto, uno de los compañeros de la influencer en el programa, el exfutbolista Esteban Paredes, salió en su defensa y cuestionó abiertamente a la presidenta del jurado.

En conversación con Zona de Estrellas, el histórico goleador aseguró que la observación de Argandoña no solo estuvo fuera de lugar, sino que además no se condice con los tiempos actuales.

“El vestuario no lo elegimos nosotros; hay un equipo completo detrás. Y, sinceramente, ya no estamos para ese tipo de comentarios. No deberían tener cabida ni en televisión ni fuera de ella”, afirmó, subrayando que ese tipo de apreciaciones “no son adecuadas para la sociedad que estamos construyendo”.

“Llorando en camarines”

Paredes añadió que, a su juicio, señalar públicamente detalles del cuerpo de un concursante genera “un morbo innecesario” que no aporta al programa. Pero su testimonio no quedó ahí: también reveló qué ocurrió tras bambalinas una vez que las cámaras dejaron de grabar.

Según relató, Cata Days quedó profundamente afectada por lo sucedido. “Estaba muy mal, llorando en camarines. Ahí la acompañamos entre varios: participantes, coachs y bailarines. Fue un momento bien triste”, señaló el exfutbolista, quien hizo un llamado a la empatía y al cuidado en televisión abierta. “Todos tenemos que medir nuestras palabras; pueden dañar a alguien más de lo que imaginamos”.

Aunque Argandoña no se ha referido nuevamente al tema, el debate sobre los límites de la crítica en televisión quedó instalado y promete seguir generando discusión en los próximos días.

