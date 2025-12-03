Un episodio incómodo marcó el más reciente capítulo de Fiebre de Baile, emitido este martes, luego de que una conversación entre Francisco Reyes Cristi, un jurado, y la conductora del programa detonara una ola de críticas en redes sociales.

Lo que comenzó como una celebración por la aplaudida presentación del actor, terminó convirtiéndose en un tenso intercambio que muchos calificaron como “fuera de lugar”.

Tras una energética coreografía al ritmo de Quién es la que viene ahí, de Los Tres, Diana Bolocco tomó la palabra para preguntarle a Reyes sobre las características de su pareja ideal.

El actor respondió con soltura: “Comer rico, disfrutar, apañarse y compartir ideas”, comentario que dio pie a una serie de preguntas sobre su vida sentimental.

“¿Sigues soltero?”, insistió Bolocco, a lo que el participante respondió afirmativamente. La animadora volvió a presionar: “¿Pero hay más candidatas o candidatos?”. Visiblemente sorprendido, Reyes optó por salir del paso con humor: “Sí, pero después de este programa… esta es mi polola, Fiebre de Baile”.

La escena tomó un giro aún más incómodo cuando Vasco Moulian, desde el jurado, intervino: “Se nota que tu polola o pololo es Fiebre de Baile, porque te veo ensayar muchísimo junto a Pía y eso me agrada”.

Sus palabras desataron un aluvión de comentarios en redes, donde usuarios acusaron incomodidad y falta de tino.

Pese a la polémica, Reyes Cristi se mantuvo sereno y posteriormente profundizó en su deseo de casarse algún día, señalando que le gustaría “una fiesta con familia y amigos, en la playa, a pata pelá”.

El actor, junto a Skarleth Labra, obtuvo uno de los puntajes más altos de la noche y ambos disputarán la inmunidad en el capítulo de este miércoles. Mientras tanto, la discusión por los límites de las preguntas en televisión sigue encendiendo el debate en redes.