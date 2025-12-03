¿Tienes Fonasa? estas son las propuestas programáticas de Kast y Jara para la Salud Pública

Este 14 de diciembre se decidirá quién es el proximo o próxima Presidenta de Chile, cuando se realice la segunda vuelta electoral.

Frente a esto, desde ADN hemos realizado una comparación de los programas de gobierno para que la ciudadanía evalue las distintas medidas y enfoques propuestas desde cada comando.

Ambos candidatos presidenciales, Jeannette Jara (JJ) y José Antonio Kast (JAK), coinciden en que el sistema de salud chileno enfrenta una crisis de acceso y oportunidad, siendo las listas de espera un problema grave. Sin embargo, sus enfoques para abordar esta crisis difieren marcadamente en el papel del Estado y la integración del sector privado.

1. Eje Central y Estrategia para Listas de Espera

Las propuestas de ambos candidatos para reducir las listas de espera se diferencian en el mecanismo de garantía y la intensidad de la colaboración público-privada:

Eje Central Jeannette Jara (Salud a Tiempo) José Antonio Kast (Recuperar la Libertad) Objetivo Garantizar el derecho fundamental a la salud. La salud es una de las emergencias sociales que requieren acción inmediata. Garantías de Tiempo Máximo 6 meses para exámenes y consultas. Nadie esperará más de 1 año por atención de especialista o cirugía, ni más de 90 días para enfermedades de alto riesgo. No se especifican garantías de tiempo. Se propone implementar una estrategia nacional de depuración de listas. Capacidad Quirúrgica Realizar 50.000 cirugías adicionales el primer año, escalando a 150.000 en el tercer año. No se especifican metas de cantidad de cirugías adicionales. Rol del Sector Privado Integrar estratégicamente a prestadores privados mediante convenios programados de resolución de pacientes. La derivación será regulada, con fiscalización de costos y resultados. Consolidar una red de prestadores privados bajo convenio con Fonasa para facilitar la derivación de pacientes del sistema público al privado, especialmente para procedimientos quirúrgicos.

2. Atención Primaria, Cobertura y Gasto de Bolsillo

Eje Jeannette Jara (Un Chile que Cumple) José Antonio Kast (Visión General) Atención Primaria (APS) Fortalecimiento de la APS en todas las comunas. El 80% de los CESFAM funcionará en horario extendido (08:00 a 20:00) y fines de semana. No se detalla un enfoque específico para la APS. Tecnología en APS Dotar progresivamente a los CESFAM de ecógrafos, rayos X, mamógrafos y endoscopios. Se enfoca en abordar la emergencia social de la salud. Medicamentos Poder de Compra Estatal Eficiente (CENABAST) para generar un ahorro de al menos $120 mil millones en medicamentos. Entregará medicamentos gratuitos a domicilio para enfermos crónicos de Fonasa y mayores de 65 años. Buscará reducir en al menos un 10% el gasto de bolsillo en medicamentos mediante transparencia y regulación inteligente.

3. Salud Mental, Cáncer e Infraestructura

Eje Jeannette Jara (Un Chile que Cumple) José Antonio Kast (Visión General) Sal ud Men tal Aumentar presupuesto de salud mental para acercarse a estándares internacionales. Construcción de 25 nuevos COSAM (Centros Comunitarios de Salud Mental). Se enfocará en la Red Nacional de Protección a la Primera Infancia para la mejor educación posible desde el primer día. Cáncer Construcción de 10 Centros Ambulatorios de Cáncer y creación de un Sistema de Coordinación Oncológica Nacional. Impulsará el Programa Integral de Cáncer Ginecológico y de Mama, expandiendo la vacunación contra el VPH (incluyendo a hombres jóvenes) y ampliando la cobertura y edad de las mamografías gratuitas. Infraestructura Plan Maestro Integral de $2,5 billones. Compromiso de entregar 12 hospitales completos y 120 dispositivos de APS al final del mandato. Kast enfoca su plan de infraestructura en obras que faciliten el desarrollo económico, como carreteras, puertos y desalinización de agua. Seguridad del Personal Abordará la crisis de violencia (28,5 agresiones diarias en 2024) con videovigilancia inteligente y control de acceso biométrico. No se mencionan medidas específicas para la seguridad del personal de salud.

En resumen, la propuesta de Jeannette Jara se basa en un Estado Social que garantiza derechos mediante la expansión de la capacidad pública y la regulación del sector privado para resolver las urgencias. Por su parte, José Antonio Kast ve la salud como una emergencia social cuya solución pasa por la eficiencia estatal y la derivación de pacientes al sector privado, buscando un Estado más eficiente y protector.