Si eres jubilado y te preocupa tu pensión, esto dijeron sobre el tema Kast y Jara en el debate ARCHI / RODRIGO ARANGUA

El debate ARCHI 2025 para la segunda vuelta presidencial centró la discusión en las jubilaciones y pensiones, donde la candidata oficialista Jeannette Jara (JJ) y el opositor José Antonio Kast (JAK) expusieron visiones opuestas sobre la reforma, el gasto fiscal y la edad de jubilación.

Jeannette Jara: Defender el Aumento de Pensiones y el Sistema Solidario

Jeannette Jara se presentó como la líder de la reforma previsional y enfocó su postura en la defensa de los derechos sociales y el aumento inmediato de los montos.

Reforma y Solidaridad: Jara destacó que lideró la reforma que implementó el seguro de lagunas previsionales para cesantes, vigente desde mayo, que paga la cotización previsional a quienes concurren al seguro de cesantía. Afirmó ser la heredera de la centroizquierda chilena y celebró el reconocimiento de la OCDE a la reforma.

Jara destacó que lideró la reforma que implementó el para cesantes, vigente desde mayo, que paga la cotización previsional a quienes concurren al seguro de cesantía. Afirmó ser la heredera de la centroizquierda chilena y celebró el reconocimiento de la OCDE a la reforma. No a Subir la Edad de Jubilación: La candidata respondió con un rotundo “No” a la pregunta de si enviaría un proyecto de ley para elevar la edad legal de jubilación. Argumentó que los cambios deben hacerse primero en el monto de las pensiones, ya que la mediana de pensión de AFP para las mujeres es de solo $50.000 .

La candidata respondió con un rotundo a la pregunta de si enviaría un proyecto de ley para elevar la edad legal de jubilación. Argumentó que los cambios deben hacerse primero en el monto de las pensiones, ya que la . Críticas a Kast: Jara acusó a Kast de querer “desarmar” la reforma previsional y específicamente su propuesta del “chao préstamo”, porque implicaría terminar con el 1.5% de solidaridad que beneficia al millón y medio de pensionados que verán sus pensiones incrementadas en enero.

José Antonio Kast: Aumento Gradual de la Edad para Nuevas Generaciones

José Antonio Kast centró su intervención en defenderse de las acusaciones de querer reducir derechos sociales y abogó por cambios estructurales y graduales.

Defensa de Derechos Sociales: Kast aseguró que no retrocederá en “ningún derecho social,” incluyendo la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la gratuidad universitaria, señalando que sus oponentes insisten en la idea de que él las eliminaría.

Kast aseguró que incluyendo la y la gratuidad universitaria, señalando que sus oponentes insisten en la idea de que él las eliminaría. Edad de Jubilación: “Depende”: Ante la misma pregunta sobre elevar la edad legal de jubilación, Kast respondió: “Depende” . Aclaró que su respuesta es “Sí” para las personas menores de 18 años y “No” para las mayores de 18 años . Explicó que el aumento debe ser gradual y aplicado a quienes van entrando al mercado laboral, indexándose al promedio de edad al que llega la población.

Ante la misma pregunta sobre elevar la edad legal de jubilación, Kast respondió: . Aclaró que su respuesta es y . Explicó que el aumento debe ser gradual y aplicado a quienes van entrando al mercado laboral, indexándose al promedio de edad al que llega la población. Defensa del Gasto en FFAA: Kast defendió el gasto fiscal destinado a las pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, argumentando que no se debe modificar, sino “mejorar todo” en ese sector. Cuestionó si su oponente se imaginaba a Chile sin fuerzas armadas o policía, y afirmó que el problema real del alto promedio de pensión de las FFAA ($1.350.000) es un “mal gobierno”.

En el fondo, las visiones se asemejan a dos caminos diferentes: Kast busca una “revolución de la inversión” para que las pensiones bajas sean menos relevantes, mientras que Jara propone un fortalecimiento y consolidación del sistema solidario existente.