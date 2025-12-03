Petro responde a amenaza de Trump: “No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó una advertencia a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste mencionara a Colombia entre los países a los que podría atacar para frenar el narcotráfico.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, escribió Petro en su cuenta de X.

Con esto responde a los dichos de Trump, quien comentó este martes ante la prensa: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína (...). Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques ”.

Finalmente, Gustavo Petro invitó al mandatario estadounidense a Colombia para que vea el trabajo que se ha realizado en pos de interrumpir el tráfico de drogas. “Si hay un país que ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que los norteamericanos no la consuman, ese es Colombia”, concluyó el presidente colombiano.