“Acabaremos con esos hijos de ...”: Trump amenaza con inminentes ataques terrestres a Venezuela

En la última reunión de su Gabinete este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever una escalada militar contra Venezuela en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico.

“Empezaremos con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra”, afirmó, en referencia a los narcotraficantes que, según dijo, “envenenan a centenares de miles de estadounidenses”, según El País.

El encuentro estuvo marcado por elogios internos. Howard Lutnick, secretario de Comercio, resumió el tono del Gabinete con una frase contundente: “El mejor Gabinete de la historia para el mejor presidente de la historia”.

La atención también se centró en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuestionado por un ataque extrajudicial en el Caribe que dejó 11 muertos.

“ No hemos hecho sino empezar”

Pese a las críticas, Hegseth defendió la operación: “No hemos hecho sino empezar a atacar barcos del narco y a mandar narcoterroristas al fondo del océano por envenenar al pueblo estadounidense”.

El Pentágono atribuye la orden al almirante Frank Bradley, aunque Hegseth aseguró que respalda la decisión.

Trump aprovechó la reunión para minimizar las críticas sobre el aumento del coste de vida, calificándolo como “un bulo demócrata”, y presumió de buena salud y liderazgo, mientras continúa su intensa actividad en redes sociales.