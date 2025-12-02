;

Aumenta tensión en Asia: China y Japón tienen incidente cerca de islas en disputa

Este es el segundo incidente de este tipo en menos de 20 días.

Buques de Japón y de China se enzarzaron este martes en un nuevo incidente en torno a unas islas en disputa, informaron las guardias costeras de ambos países.

Las relaciones se han tensado desde que la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugirió el mes pasado que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán, isla de régimen democrático que Pekín reclama como propia.

La guardia costera japonesa aseguró que dos buques patrulleros chinos entraron en la madrugada del martes en sus aguas territoriales cerca de las islas Senkaku, en el mar de China Oriental, y se retiraron unas horas más tarde.

Las islas Senkaku, administradas por Japón y conocidas como Diaoyu en China, han sido un foco de tensión habitual entre ambos países durante décadas.

Después de que los patrulleros se dirigieron hacia un barco pesquero japonés, un buque de la guardia costera nipona les exigió que abandonaran las aguas, según la declaración de esa fuerza.

“Las actividades de los barcos de la guardia costera china que navegan dentro de las aguas territoriales de Japón alrededor de las islas Senkaku mientras afirman sus propias reivindicaciones violan fundamentalmente el derecho internacional”, añadió.

China también acusa a Japón

La declaración añadió que los dos barcos chinos, y otros, seguían en la zona.

En tanto, el portavoz de la guardia costera china, Liu Dejun, afirmó que un barco pesquero japonés “entró ilegalmente en aguas territoriales de China”.

“Los barcos de la guardia costera china tomaron las medidas de control necesarias y le advirtieron para que se alejara”, declaró Liu en la cuenta oficial de la dependencia en la plataforma de mensajería WeChat.

La Guardia Costera de China seguirá llevando a cabo actividades de protección de los derechos y de aplicación de la ley en las aguas que rodean las islas Diaoyu, salvaguardando con determinación la soberanía territorial nacional y los derechos marítimos”, añadió.

Este incidente se produjo tras otro similar en las islas el 16 de noviembre, aproximadamente una semana después de las declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, informó la agencia Kyodo News.

China considera Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para retomar su control.

Como parte de la disputa diplomática, Pekín ha instado a sus ciudadanos a evitar viajar a Japón y varios eventos culturales se han visto afectados, incluida la suspensión de la actuación de una cantante japonesa en Shanghái el viernes.

