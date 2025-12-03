La campeona argentina de levantamiento de pesa, Katherina Szebun, se volvió viral en redes sociales al contar la historia de cómo terminó viniendo a vivir a Chile para cumplir su sueño de competir profesionalmente en halterofilia.

Este miércoles, ADN TOP conversó con la joven de 23 años sobre su carrera, su presente en nuestro país y cómo se proyecta para el futuro, instancia en la que sorprendió al asegurar que no descarta representar a Chile si es necesario para cumplir sus metas.

“Yo arranqué en el levantamiento de pesas a los 14 años, porque hacía preparación física en un gimnasio y el dueño vio que tenía condiciones, así que me ofreció empezar en este deporte. La decisión de venirme a Chile fue a finales de 2023, porque quería dedicarme al 100% al deporte y tuve que dar ese paso”, comenzó diciendo la oriunda de Bariloche.

A modo de explicación sobre su migración hacia nuestro país, señaló: “A mí lo que me pasaba en Argentina es que tiene muy buen nivel deportivo, pero es muy difícil que apoyen a alguien que no ha ganado cosas mundiales u olímpicas. Y cualquier deportista necesita a alguien que lo apoye en el proceso, no solamente en el resultado. Toqué muchas puertas y no se me había dado. En Chile hay más llegada a empresas, marcas, sponsors, entonces dije: ‘Voy a intentarlo, ¿qué es lo peor que puede pasar?’”.

Con dos años ya viviendo en tierras nacionales, ha conseguido importantes títulos en su disciplina, siendo su último gran logro el campeonato nacional disputado hace algunas semanas. Por cómo le ha permitido crecer el venirse a entrenar al país, no descartó representar a Chile en alguna competencia internacional.

“Esa posibilidad está. Claramente mi corazón es argentino, no cierro esa puerta, pero si Chile me da la posibilidad de llegar a ser olímpica, que así sea. La bandera que represente será la del país que decida apoyarme, porque mi sueño es personal”, aseguró.

“Yo vine acá a crecer y no me cierro a ninguna posibilidad. Si es por Chile, lo voy a defender con corazón y cuerpo, porque es el país que me está abriendo las puertas”, sentenció Szebun.