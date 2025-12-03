Ironman 70.3 de Pucón 2026 será federado y entregará cupos al Mundial Multisport

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), organizador del Itaú Ironman 70.3 de Pucón, anunció que la edición 2026 de la “Carrera más linda del mundo” adquiere un carácter especialmente relevante al ser, por primera vez, oficialmente un evento federado, gracias a una reciente alianza con la Federación Chilena de Triatlón (Fechitri).

Este nuevo marco permitirá que la competencia entregue cupos clasificatorios para el Mundial Multisport de la World Triathlon, que se realizará en Abu Dabi en 2026, elevando el estándar deportivo y abriendo una oportunidad inédita para atletas nacionales e internacionales.

“La federación del evento y los cupos para el Mundial Multisport marcan un paso importante en la evolución de la carrera, reflejando el desarrollo del triatlón en Chile. Permite a los deportistas competir oficialmente, sumar puntos en el ranking nacional y acceder a competencias internacionales. Es un reconocimiento al nivel que hemos construido y una gran noticia para quienes buscan nuevos desafíos”, señaló Christian Martin, Race Director del Itaú Ironman 70.3 Pucón 2026.

Los triatletas de élite que competirán en el Ironman de Pucón 2026

La edición 2026 del Itaú Ironman 70.3 de Pucón reunirá a destacados triatletas de élite, encabezados por Bárbara Riveros, triatleta olímpica y seis veces ganadora de Pucón, y Diego Moya, deportista del Triatlón UC y reciente campeón del Ironman 70.3 de Valdivia.

Entre los hombres, también destacan Luciano Taccone (Argentina), Drew Schellenberger, Brad Bischoff y Robbie Deckard (EE. UU.), junto a los nacionales Vicente Trewhela, Martín Baeza, Martín Ulloa, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola y Ángel Ruiz.

En la categoría femenina competirán la campeona vigente de Pucón, Cecilia Pérez (México), Romina Biagioli (Argentina) y Kirsten Kasper (EE.UU), junto a las chilenas Francisca Garrido y Macarena Salazar.

“Contar con un grupo élite de esta magnitud no solo refleja el crecimiento del triatlón en Chile, sino que también consolida al Itaú Ironman 70.3 de Pucón como una de las carreras más exigentes y prestigiosas de la región. Cada edición busca superar expectativas, ofreciendo a los atletas un desafío de alto rendimiento y al público una experiencia única e inolvidable”, destacó Felipe Van Wyngard, Sport Manager del Itaú Ironman 70.3 Pucón 2026.

Experiencia deportiva, Fan Fest y show aéreo

El Itaú Ironman 70.3 de Pucón también implementará mejoras clave en su edición 2026. El ingreso a la meta para los deportistas cambiará desde el Parque Los Boldos hacia el sector de Los Boteros, optimizando la fluidez y la organización de la llegada. Asimismo, el evento estrenará un kit de competencia renovado, que incluirá una polera, una mochila y productos de alto estándar y tecnología de punta. A esto se suma el fortalecimiento del Fan Fest, que incorporará música, food trucks y zonas de descanso.

Como cierre para la jornada del domingo 11 de enero, el evento contará con un espectáculo especial de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes realizarán una presentación de acrobacia aérea alrededor del mediodía, coincidiendo con la premiación del evento.