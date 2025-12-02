;

Campeona argentina de halterofilia explica por qué se vino a vivir a Chile: “La mejor decisión que podría haber tomado”

Katherina Szebun, levantadora de pesas de 23 años, aseguró que su vida mejoró desde que llegó a nuestro país.

Daniel Ramírez

Katherina Szebun, campeona argentina de halterofilia, publicó un video que se hizo viral en redes sociales, en el cual, explica por qué se fue de su país y se vino a vivir a Chile en 2023.

“Pasa mucho en Argentina, como en otros países, que el apoyo de las marcas, de las empresas y del gobierno, aparece cuando ya eres alguien, cuando eres el mejor del mundo, campeón olímpico, ahí todos te quieren apoyar. Pero uno necesita el apoyo en el proceso, cuando no eres nadie todavía”, partió señalando la levantadora de pesas de 23 años.

En su relato, la atleta comentó que trabajó de todo en Argentina y que el dinero solo le alcanzaba para pagar el arriendo del lugar en donde vivía: “Yo lloraba de la incertidumbre de no saber si iba a poder comer, si me iba a alcanzar la plata para poder vivir. Fue ahí cuando dije: ‘No puedo seguir así’”.

Tras años de frustraciones, la oriunda de Bariloche se contactó con una persona que trabaja en Chile y le consultó sobre los sueldos. “Le pregunté cuánto pagan allá, y me dijo: ‘10 lucas la hora’. A mí en Argentina me pagaban 1.100. El dólar valía lo mismo en ambos países, es decir, en Chile pagaban diez veces más que en Argentina”, señaló.

“Chile tiene más llegadas de marcas, empresas, hay más oportunidades, como que las cosas llegan más rápido. Por algo nosotros los argentinos cruzamos a Chile para comprar todas las cosas que necesitamos”, agregó.

Katherina Szebun contó que en Chile encontró trabajo en un gimnasio y también consiguió un patrocinador: “Conseguí sponsor de carne. Una vez al mes me dan carne, pollo y palta. No puedo creer que esté viviendo esa realidad”.

“Actualmente cuento con 5 marcas que me ayudan. Recién ahora, con 23 años, puedo dedicarme a lo que quiero, que en Argentina es imposible”, afirmó.

Además, en el video que publicó en sus redes sociales, escribió: “Un pedacito bastante importante de mi vida. Sin duda la mejor decisión que podría haber tomado. Estoy tan feliz y agradecida de estar acá”.

