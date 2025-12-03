Los Pulentos están oficialmente de regreso. A 20 años de su estreno en televisión abierta, la agrupación que marcó a una generación completa vuelve a los escenarios para celebrar su aniversario en la Feria Pulsar 2025, un hito que sus integrantes describen como “emocionante y necesario”.

Para ellos, volver a un espacio que reúne distintas generaciones musicales es parte del encanto del reencuentro. “Estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Nos encanta estar rodeados de música, donde más vibramos”, señalaron en Ciudadano ADN.

El regreso coincide con un renovado interés por la música infantil con identidad local, fenómeno que los propios artistas observan con entusiasmo. “Nos alucina este revival… este proyecto ya tiene 20 años y pareciera que ha envejecido bastante bien, porque la gente nos sigue buscando”, afirmaron.

Para muchos, verlos nuevamente en vivo significa revivir una parte fundamental de su infancia. Hoy, ese fenómeno que inició en la TV, se replica en nuevas plataformas: desde reels en TikTok hasta versiones del opening hechas con inteligencia artificial. “Da igual lo que suceda en el mundo, la gente busca la nostalgia. Pulentos tiene eso”, explican.

El escenario actual presenta nuevos desafíos, sobre todo ante una industria televisiva que ya no ofrece espacios como los de hace dos décadas. Aun así, Los Pulentos ven señales esperanzadoras. “Estamos viviendo una pseudo-revolución silenciosa… una nueva forma de mostrar la música”, adelantaron.

Los Pulentos se presentarán este domingo a las 13:00 horas en el escenario Pulsar de Estación Mapocho, para celebrar con tres generaciones que los mantienen vivos.