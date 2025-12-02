;

TOTO en Chile: estos son los artículos prohibidos para el concierto del 11 de diciembre

Una guía para asistentes con todas las restricciones de ingreso, desde cámaras y botellas hasta bolsos y accesorios, para asegurar un acceso rápido y una experiencia segura durante el esperado show en Santiago.

Verónica Villalobos

Santiago

A días del esperado regreso de TOTO a Chile, la producción del evento entregó una serie de recomendaciones para asegurar una experiencia segura y expedita en la jornada del 11 de diciembre en el Claro Arena.

El concierto, que reunirá a fans de distintas generaciones y contará con la presentación de Christopher Cross como invitado especial, espera un recinto completo y un flujo masivo de asistentes, por lo que el llamado es a planificar el acceso con anticipación.

Junto con remarcar que el espectáculo traerá de vuelta todos los éxitos que consolidaron a TOTO como íconos del rock desde finales de los setenta, se hizo hincapié en los elementos que no estarán permitidos en el ingreso. Esto busca resguardar la seguridad del público y evitar cualquier contratiempo durante el evento.

Qué no se puede ingresar al concierto del próximo 11 de diciembre

Entre los artículos prohibidos se encuentran:

  • Cámaras con lente intercambiable (semiprofesionales o profesionales).
  • Equipos de audio y video.
  • Drones y GoPro con accesorios.
  • Selfie sticks.
  • Punteros láser.
  • Cadenas de cualquier tipo (excepto gargantillas).
  • Cascos.
  • Botellas de vidrio o plástico.
  • Bolsos de grandes dimensiones.
  • Armas o elementos cortopunzantes.
  • Sustancias ilícitas establecidas en la Ley 20.000.
  • Comida y bebidas.

Cabe destacar, que aún existen entradas disponibles, las cuales se pueden adquirir a través de Puntoticket.cl.

