Alerta médica: infección por conocido hongos está mostrando resistencia a los medicamentos

Los expertos advierten que el problema no solo afecta a casos graves.

Javiera Rivera

Una preocupación creciente está encendiendo alertas en el mundo médico: la infección por Candida albicans, responsable de la candidiasis o “hongos”, está mostrando una resistencia acelerada a los tratamientos habituales.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), alrededor del 7% de las muestras de Candida analizadas ya no responden a fluconazol, el antifúngico más utilizado para tratar este tipo de infecciones.

La microbióloga Manal Mohammed, de la Universidad de Westminster, explicó en The Conversation que el hongo es “altamente adaptable”, puede desarrollar resistencia y cambios estructurales que impiden que los medicamentos actúen de forma eficaz.

El problema no solo afecta a casos graves: también está detrás del aumento global de la candidiasis recurrente, que ya afecta a 138 millones de mujeres y podría llegar a 158 millones en 2030.

Investigaciones recientes muestran que esta resistencia va en aumento. Un estudio en Egipto reveló que casi el 26% de las muestras analizadas en 2024 eran resistentes al fluconazol, una cifra muy superior a la registrada hace una década.

Los expertos recomiendan fortalecer la microbiota para evitar infecciones: alimentación rica en fibra, consumo de alimentos fermentados, reducción de ultra procesados y uso responsable de antibióticos.

También insisten en tomar antifúngicos solo bajo indicación profesional y completar siempre los tratamientos.

