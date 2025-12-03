Investigadores pioneros crean nueva terapia para curar el VIH: la clave son las “tijeras genéticas” / BSIP

Un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan (WUST) logró desarrollar un nuevo sistema de distribución dirigida que introduce en el interior de las células herramientas de edición genética, las cuales localizan con precisión el virus del VIH y cortan su genoma en fragmentos, obteniendo así una cura funcional, informó el martes el periódico China Science Daily.

Los métodos actuales de tratamiento del VIH incluyen enfoques emergentes como la terapia de células inmunitarias y la terapia génica, al igual que la terapia combinada, ampliamente utilizada. El objetivo de esta última es suprimir la replicación viral en la mayor medida posible, mejorando la calidad de vida y las tasas de supervivencia de los pacientes. Sin embargo, no puede erradicar el virus.

La terapia de células inmunitarias solo permite identificar y eliminar las células que están replicando activamente el virus, pero deja intactas aquellas ya infectadas aunque inactivas.

En cuanto a las terapias génicas existentes, entre ellas las que utilizan virus adenoasociados como vectores de administración, presentan limitaciones que se manifiestan en una capacidad de direccionamiento deficiente y toxicidad, debido a dosis excesivas.

Para el estudio de la WUST, cuyos resultados se han publicado en la revista Molecular Therapy, un equipo liderado por Gu Chaojiang inventó el sistema de distribución dirigida CRISPR-Cas12a mediado por exosomas (EMT-Cas12a), basado en exosomas modificados.

¿Qué son las “tijeras genéticas”?

Los exosomas son vesículas diminutas secretadas por las células, que transportan información biológica como proteínas y ARN, y actúan como mensajeros entre las células. Cas12a, a menudo denominado “tijeras genéticas”, es una herramienta de edición genética capaz de cortar el ADN con precisión.

La nueva terapia emplea exosomas para transportar Cas12a a las células, ubicar con precisión el virus del VIH, incluido el VIH latente, y fragmentar su genoma, con lo cual se consigue una cura funcional del SIDA. Ofrece ventajas como una gran capacidad de direccionamiento, un alto nivel de seguridad y la posibilidad de realizar múltiples cortes colaborativos.

En experimentos con ratones infectados por el VIH y muestras de sangre tomadas de pacientes con SIDA, la terapia demostró potentes capacidades de remoción viral y reconstitución inmunológica.

En un grupo experimental, se consiguió eliminar completamente el virus en dos de los tres ratones.Según los investigadores, este método ha superado la revisión ética médica y ha entrado en la etapa de investigación clínica.