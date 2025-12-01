Gobierno y arribo de Carter a la frontera: “Todas las iniciativas” son bienvenidas si no son por “contingencia electoral”

Este lunes, el senador electo por la región de La Araucanía, Rodolfo Carter, llegó hasta el paso Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, ante el aumento de la tensión en la frontera entre Chile y Perú.

El parlamentario electo por el Partido Republicano señaló que viajó a la zona porque “somos un equipo de seguridad que trabajamos con José Antonio Kast”.

Sobre esto se refirió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien señaló que “todas las iniciativas que tengan por propósito contribuir a abordar este tipo de asuntos como políticas de estado, no simplemente de contingencia electoral, siempre serán bienvenidas“.

“Hay un interés superior, que es el interés de todo el país detrás de todo esto”, agregó el secretario de Estado.

Finalmente, respecto al Comité Bilateral encabezado por las Cancillerías de Chile y Perú, el ministro Cordero dijo que “a mí no me corresponde entregar esa información, la va a entregar la Cancillería hoy día en la tarde o probablemente mañana”.