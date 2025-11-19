Subsidio a tasas hipotecarias en Chile reactiva venta de viviendas nuevas en stock: ¿Qué ventajas tiene?

Un importante incentivo a la compra de primera vivienda y un nuevo impulso a la industria inmobiliaria ha implicado el subsidio a la baja en las tasas de los créditos hipotecarios anunciada en julio pasado. Esta medida permite facilitar el acceso a una propiedad disminuyendo el dividendo mensual, el monto del pie inicial y el costo total del crédito para las familias.

Esta medida también está dinamizando el mercado inmobiliario, ya que permite reducir el stock actual de viviendas nuevas, en especial las de segmentos más económicos, incentivando además la construcción de nuevos proyectos y estabilizar las tasas de empleo en el sector.

Según explicó René Pavez, gerente general de Inmobiliaria Monte San Lorenzo, “el impacto para las familias es uno de los efectos más importantes de este nuevo apoyo estatal, ya que disminuye el monto de las cuotas mensuales de un crédito hipotecario, debido a que la operación de compra se transa a una tasa de interés más baja lo que se traduce en un menor costo para las personas”.

El ejecutivo destacó que “por el lado de la industria inmobiliaria, este beneficio ha permitido reactivar la búsqueda de vivienda en sectores de ingresos medios y bajos, mejorando las oportunidades de oferta. Este beneficio se suma a otros subsidios de más largo plazo, como el DS19 que ya permite a las familias acceder a viviendas económicas con mejores estándares de calidad y en zonas consolidadas en especial de regiones”.

Los detalles del subsidio

El nuevo subsidio comenzó a operar desde el 18 de junio pasado y estará activo hasta 2027, con una rebaja a las tasas de interés de los créditos hipotecarios y una garantía estatal FOGAES (Fondo de Garantía Estatal), que sumados reducen significativamente el dividendo final que deben pagar las familias para acceder a una vivienda.

En total, unos 50 mil subsidios estarán disponibles en este plazo, destinados a la compra de inmuebles nuevos de hasta 4.000 UF, es decir, alrededor de $156 millones.

José Miguel Simián, Director del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE Business School de la Universidad de los Andes, afirmó que “aunque es muy temprano para hacer una evaluación del impacto del subsidio a la tasa en el sector inmobiliario y en el mercado de acceso a la vivienda en general, la evidencia anecdótica me ha permitido constatar a la fecha con personas de la industria y bancos, que esta medida está generando bastante dinamismo. El subsidio está más pensando para reducir el stock de viviendas en oferta hasta las 4.000 UF y es aplicable a cualquier persona que desee comprar”.