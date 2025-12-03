Detienen a sujeto por muerte de histórico guardia de la Blondie: quedó en prisión preventiva

Carabineros detuvo al presunto autor del crimen de Hugo Arenas, histórico guardia de la discoteca Blondie que murió tas ser apuñalado en una pelea ocurrida en cercanías del local el sábado 22 de noviembre.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante la madrugada al interior del recinto, cuando el sujeto habría robado alcohol de la barra , lo que llevó a que fuera expulsado por el personal de seguridad.

En la calle, se produjo una pelea, donde el atacante apuñaló a la víctima, conocido como ‘Hugo Dark’, quien fue trasladado hasta la ex Posta Central, falleciendo al día siguiente.

Detención y formalización

En una investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en coordinación con el OS9 de Carabineros, se logró detener al agresor identificado como Andrés Siddharta Soto Moiroux , chileno de 28 años.

La detención se produjo en un domicilio donde además hallaron elementos que podrían servir en la indagatoria. Y este martes, el sujeto fue formalizado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, decretándose su prisión preventiva.