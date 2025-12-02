Registro da cuenta de crudos detalles que se destaparon del homicidio de guardia de la Blondie: hubo robo de alcohol y violenta golpiza

El pasado 22 de noviembre un hecho fatal sacudió a la discoteque Blondie: el homicidio de uno de sus históricos guardias, llamado Hugo Arenas.

El hombre fue apuñalado en el lugar, y falleció al día siguiente, situación que generó gran confusión en redes sociales y seguidores del histórico local santiaguina.

Sin embargo, esa confusión poco a poco comienza a aclararse. Y este martes, el medio La Tercera, destapó crudos detalles de la muerte del funcionario de seguridad.

¿Cómo falleció el guardia de la Blondie?

Así, el diario nacional indicó que el lunes el 0S-9 de Carabineros detuvo a Andrés Siddharta Soto Moiroux, chileno de 28 años, que sería el presunto responsable de la muerte de Hugo Dark.

Mientras, la investigación reveló que aquella noche el ahora imputado habría robado dos botellas de alcohol de una de las barras de la discoteque, generándose un incidente donde fue expulsado del recinto.

En esa expulsión, Hugo tuvo un papel protagónico, ya que fue el último en dejarlo en la calle, situación a la que el sujeto habría respondido con un “nazi culi...”.

Eso hizo que Arenas se devolviera a encararlo, instante donde el tipo sacó de su vestimenta un cuchillo retráctril con el que le propinó cuatro puñaladas.

Un hecho que fue captado por las cámaras de seguridad cercanas al lugar y que generó una masiva persecución, donde el resto de los guardias alcanzó al agresor en calle Libertad y le propinó una brutal golpiza.