;

“Estoy listo para empezar mi carrera como entrenador... Me preparé, estudié y sigo evolucionando”

“Me siento listo para cualquier reto profesional”, comunicó en sus redes sociales el exvolante nacional, Claudio Maldonado.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / JAVIER VALDES LARRONDO

Uno de los grandes talentos surgidos de la cantera de Colo Colo ha sido Claudio Maldonado. A fines de la década del 90, el mediocampista irrumpió de la mano del técnico Gustavo Benítez y tuvo una tremenda carrera en el fútbol brasileño, donde defendió a clubes históricos como São Paulo, Corinthians o Flamengo.

Tras colgar los botines en 2015 con la camiseta del “Cacique”, Maldonado comenzó a forjar su camino como entrenador, desempeñándose como ayudante en distintos equipos. Su recorrido comenzó en Colo Colo durante el ciclo de Héctor Tapia en 2018, y desde entonces acumuló experiencia en proyectos de Brasil y México.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, esa etapa llegó a su fin. El otrora volante de 45 años decidió dar un nuevo paso en su carrera y comenzará su recorrido como entrenador principal. Así lo anunció en su cuenta de Instagram a través de una carta abierta.

“Tras varios años trabajando como asistente técnico profesional, me complace anunciar que, a partir de hoy, estoy listo para empezar mi carrera como entrenador de fútbol profesional”, escribió Maldonado.

“Tengo experiencia en clubes de Brasil y del extranjero, y es mi deseo de toda la vida. Me preparé, estudié y sigo evolucionando constantemente. Me siento listo para cualquier reto profesional”, agregó el exmediocampista, a la espera de una oferta para la temporada 2026.

ADN

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad