“Estoy listo para empezar mi carrera como entrenador... Me preparé, estudié y sigo evolucionando”

Uno de los grandes talentos surgidos de la cantera de Colo Colo ha sido Claudio Maldonado. A fines de la década del 90, el mediocampista irrumpió de la mano del técnico Gustavo Benítez y tuvo una tremenda carrera en el fútbol brasileño, donde defendió a clubes históricos como São Paulo, Corinthians o Flamengo.

Tras colgar los botines en 2015 con la camiseta del “Cacique”, Maldonado comenzó a forjar su camino como entrenador, desempeñándose como ayudante en distintos equipos. Su recorrido comenzó en Colo Colo durante el ciclo de Héctor Tapia en 2018, y desde entonces acumuló experiencia en proyectos de Brasil y México.

Sin embargo, esa etapa llegó a su fin. El otrora volante de 45 años decidió dar un nuevo paso en su carrera y comenzará su recorrido como entrenador principal. Así lo anunció en su cuenta de Instagram a través de una carta abierta.

“Tras varios años trabajando como asistente técnico profesional, me complace anunciar que, a partir de hoy, estoy listo para empezar mi carrera como entrenador de fútbol profesional”, escribió Maldonado.

“Tengo experiencia en clubes de Brasil y del extranjero, y es mi deseo de toda la vida. Me preparé, estudié y sigo evolucionando constantemente. Me siento listo para cualquier reto profesional”, agregó el exmediocampista, a la espera de una oferta para la temporada 2026.