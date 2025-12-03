“Estoy listo para empezar mi carrera como entrenador... Me preparé, estudié y sigo evolucionando”
“Me siento listo para cualquier reto profesional”, comunicó en sus redes sociales el exvolante nacional, Claudio Maldonado.
Uno de los grandes talentos surgidos de la cantera de Colo Colo ha sido Claudio Maldonado. A fines de la década del 90, el mediocampista irrumpió de la mano del técnico Gustavo Benítez y tuvo una tremenda carrera en el fútbol brasileño, donde defendió a clubes históricos como São Paulo, Corinthians o Flamengo.
Tras colgar los botines en 2015 con la camiseta del “Cacique”, Maldonado comenzó a forjar su camino como entrenador, desempeñándose como ayudante en distintos equipos. Su recorrido comenzó en Colo Colo durante el ciclo de Héctor Tapia en 2018, y desde entonces acumuló experiencia en proyectos de Brasil y México.
Sin embargo, esa etapa llegó a su fin. El otrora volante de 45 años decidió dar un nuevo paso en su carrera y comenzará su recorrido como entrenador principal. Así lo anunció en su cuenta de Instagram a través de una carta abierta.
“Tras varios años trabajando como asistente técnico profesional, me complace anunciar que, a partir de hoy, estoy listo para empezar mi carrera como entrenador de fútbol profesional”, escribió Maldonado.
“Tengo experiencia en clubes de Brasil y del extranjero, y es mi deseo de toda la vida. Me preparé, estudié y sigo evolucionando constantemente. Me siento listo para cualquier reto profesional”, agregó el exmediocampista, a la espera de una oferta para la temporada 2026.
