Este sábado por la tarde, dos equipos van a “festejar”, mientras que el otro será un mar de lágrimas. La Liga de Primera 2025 llega a su final este fin de semana, y la lucha por no bajar a la Primera B está al rojo vivo.

Unión Española confirmó ser el primer equipo en perder la categoría, pero este sábado se le sumará Deportes Iquique, Everton o Deportes La Serena y, de darse algunos resultados, los tres podrían quedar igualados en puntos.

¿Qué dice la ANFP al respecto? Literalmente nada. No existe un inciso que especifique qué hacer en caso de que los tres equipos terminen con 27 puntos, por lo que solo se puede apelar a la lógica: en caso de igualdad de puntos, la lista corre por diferencia de goles, cantidad de partidos ganados, cantidad de goles marcados, goles marcados en condición de visita, tarjetas rojas, tarjetas amarillas y, como última opción, sorteo.

Para que los tres equipos mencionados terminen igualados en 27 puntos, debe pasar lo siguiente: Deportes La Serena tiene que perder con Deportes Limache, Everton empatar con O’Higgins en Rancagua y Deportes Iquique ganarle a la U en el norte.

El descenso

Finalmente, la última lucha es por encontrar al acompañante de Unión Española camino a la Primera B 2026. Los ‘hispanos’ perdieron la categoría, y otros tres equipos peligran con ser el otro descendido.

El más apremiado es Deportes Iquique (24 pts), quienes recibirán a la Universidad de Chile en el Estadio Tierra de Campeones. Luego, Everton (26 pts) se está salvando de milagro, pero tendrá una dura visita a O’Higgins en Rancagua. Finalmente, Deportes La Serena (27 pts) es el otro candidato y también tendrá que salir de su casa, para desafiar a Deportes Limache en Quillota.

Sábado 6 de diciembre

18:00 hrs | O’Higgins vs. Everton | El Teniente

| 18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile | Tierra de Campeones

| 18:00 hrs | Deportes Limache vs. Deportes La Serena | Bicentenario Lucio Fariña