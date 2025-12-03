;

FOTO. Tres equipos para un solo lamento: ¿Qué pasa en caso de igualdad de puntos en la lucha por descenso?

De darse algunos resultados, los tres protagonistas de la definición podrían terminar con 27 puntos e, increíblemente, la solución de la ANFP es “sencilla”.

Gonzalo Miranda

Deportes Iquique y Everton son candidatos a bajar a la Primera B

Deportes Iquique y Everton son candidatos a bajar a la Primera B

Este sábado por la tarde, dos equipos van a “festejar”, mientras que el otro será un mar de lágrimas. La Liga de Primera 2025 llega a su final este fin de semana, y la lucha por no bajar a la Primera B está al rojo vivo.

Unión Española confirmó ser el primer equipo en perder la categoría, pero este sábado se le sumará Deportes Iquique, Everton o Deportes La Serena y, de darse algunos resultados, los tres podrían quedar igualados en puntos.

¿Qué dice la ANFP al respecto? Literalmente nada. No existe un inciso que especifique qué hacer en caso de que los tres equipos terminen con 27 puntos, por lo que solo se puede apelar a la lógica: en caso de igualdad de puntos, la lista corre por diferencia de goles, cantidad de partidos ganados, cantidad de goles marcados, goles marcados en condición de visita, tarjetas rojas, tarjetas amarillas y, como última opción, sorteo.

Para que los tres equipos mencionados terminen igualados en 27 puntos, debe pasar lo siguiente: Deportes La Serena tiene que perder con Deportes Limache, Everton empatar con O’Higgins en Rancagua y Deportes Iquique ganarle a la U en el norte.

El descenso

Finalmente, la última lucha es por encontrar al acompañante de Unión Española camino a la Primera B 2026. Los ‘hispanos’ perdieron la categoría, y otros tres equipos peligran con ser el otro descendido.

El más apremiado es Deportes Iquique (24 pts), quienes recibirán a la Universidad de Chile en el Estadio Tierra de Campeones. Luego, Everton (26 pts) se está salvando de milagro, pero tendrá una dura visita a O’Higgins en Rancagua. Finalmente, Deportes La Serena (27 pts) es el otro candidato y también tendrá que salir de su casa, para desafiar a Deportes Limache en Quillota.

Sábado 6 de diciembre

  • 18:00 hrs | O’Higgins vs. Everton | El Teniente
  • 18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile | Tierra de Campeones
  • 18:00 hrs | Deportes Limache vs. Deportes La Serena | Bicentenario Lucio Fariña
ADN

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad