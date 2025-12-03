Condenan a 15 años de cárcel a dos responsables del asesinato de repartidor de gas en Cerro Navia

Tras más de dos años, el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago finalmente dictó la condena para los dos acusados por el asesinato de un repartidor de gas en Cerro Navia en julio de 2023.

En un fallo unánime, Leonardo Octavio León Espinal y Cristóbal Antonio Aguilar Huenún fueron sentenciados a 15 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del robo calificado con homicidio contra Fernando Henríquez Vargas Guerrero.

Los magistrados Irma Tapia Valdés, Ricardo Farías Quitral y María Isabel Pantoja Merino también fijaron inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos, más la suspensión de profesiones titulares durante la pena.

Los acusados quedaron absueltos de tenencia ilegal de armas de fuego por falta de descripción específica en la acusación, como una pistola Bersa hallada después, compatible con evidencias balísticas pero no individualizada.

Se ordenó la toma de muestras biológicas para el registro de ADN una vez ejecutoriado el fallo, junto al comiso del arma y vainas incautadas.

La pena considera la colaboración de ambos al reconocer tiempo, lugar, intención de robo y disparos, atenuando ligeramente pese al marco rígido del artículo 449 N°1 del Código Penal; León acumula antecedentes previos, a diferencia de Aguilar.

Reconstrucción de los hechos

Cerca de las 20:20 horas, los condenados, junto a Benjamín Ignacio Figueroa Yáñez (ya sentenciado previamente), intimidaron a la víctima con armas de fuego, dispararon causándole una herida torácica letal sin salida.

El tribunal acreditó plenamente la premeditación y el uso de armas en el robo, destacando la brutalidad contra un trabajador esencial.

Tras el actuar, huyeron con el vehículo y especies robadas, contemplando dos celulares y una cantidad no determinada de cilindros de gas.