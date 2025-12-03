;

Superó al año anterior: Este es el millonario monto logrado durante el Black Friday 2025 en Chile

El evento cumplió con las expectativas tanto de la organización, como de las empresas e instituciones participantes y de los consumidores.

Juan Castillo

Superó al año anterior: Este es el millonario monto logrado durante el Black Friday 2025 en Chile

/ Getty Images

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que, según estimaciones preliminares, el Black Friday 2025 en Chile superó al evento digital de 2024.

En detalle, tanto las ventas online como presenciales totalizaron $561 millones de dólares, aumentando en 1% los ingresos en comparación con el año precedente (US$560 millones).

Estas cifras representan un aumento nominal del 2% en valores y del 3,5% en la cantidad de transacciones. Sin embargo, el ticket promedio por compra disminuyó levemente (1%), a poco más de $49 mil.

El comercio electrónico representó un 57% de las ventas totales, su penetración más alta para este evento, superando el 52% observado el año pasado.

Pese a ello, la mayor cantidad de transacciones ocurrió en tiendas físicas, con tickets promedio de $32 mil. Esta diferencia se explica principalmente por la mayor participación de bienes durables y de viajes en la compra online, lo que eleva su monto medio por transacción.

El evento organizado por la CCS, que se extendió entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, congregó a 476 marcas online y más de 2.000 comercios con tiendas físicas a nivel nacional.

Los segmentos que más crecieron, en tanto, fueron, el de multitiendas, farmacias y líneas aéreas, con expansiones de entre 24% y 35% nominal.

De acuerdo a la CCS, el evento cumplió con las expectativas tanto de la organización, como de las empresas e instituciones participantes y de los consumidores.

Progresivamente, el Black Friday se ha ido convirtiendo en una oportunidad para adelantar compras navideñas a precios de oportunidad y sin la congestión propia de la época más intensa previo a la celebración. A su vez, se convierte en un anticipo de los resultados de las ventas navideñas para el sector.

