Se retiró del deporte tras 22 años ganando una medalla para Chile en los Juegos Bolivarianos: “Me despedí con las botas puestas” / Team Chile / Óscar Muñoz Badilla

En una gran campaña del Team Chile en los Juegos Bolivarianos, con el plantel superando las 100 medallas.

Una de esas preseas fue aportada por una experimentada de la delegación nacional, Karen Gallardo.

A sus 41 años, la oriunda de Valdivia logró la medalla de plata en el lanzamiento del disco, logrando su mejor registro en 52 metros y 80 centímetros.

Tras posar con su presea, Karen Gallardo anunció su retiro del deporte de alto rendimiento.

“Ha sido una bendición, el privilegio de representar al país por 22 años. Es un orgullo competir, estar en buenas condiciones. No fue mi mejor año, pero me pude despedir en cancha, con las botas puestas. Trabajé un año más para llegar acá”, explicó entre lágrimas, en diálogo con CDO, valorando los principales hitos de su carrera con el Team Chile.

“Me quedo con los Odesur de Santiago 2014 (logró el oro) y los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (terminó 21, su mejor participación en las tres ocasiones en que disputó la ”cita de los anillos", ya pensando en su futuro tras dejar el alto rendimiento.

“Estoy con un millón de entrevistas para el próximo año. Quiero seguir como entrenadora, formando deportistas”, cerró Karen Gallardo.