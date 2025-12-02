;

VIDEO. Se retiró del deporte tras 22 años ganando una medalla para Chile en los Juegos Bolivarianos: “Me despedí con las botas puestas”

Karen Gallardo cerró su carrera representando al país logrando la plata en el lanzamiento del disco.

Carlos Madariaga

Se retiró del deporte tras 22 años ganando una medalla para Chile en los Juegos Bolivarianos: “Me despedí con las botas puestas”

Se retiró del deporte tras 22 años ganando una medalla para Chile en los Juegos Bolivarianos: “Me despedí con las botas puestas” / Team Chile / Óscar Muñoz Badilla

En una gran campaña del Team Chile en los Juegos Bolivarianos, con el plantel superando las 100 medallas.

Una de esas preseas fue aportada por una experimentada de la delegación nacional, Karen Gallardo.

Revisa también:

ADN

A sus 41 años, la oriunda de Valdivia logró la medalla de plata en el lanzamiento del disco, logrando su mejor registro en 52 metros y 80 centímetros.

Tras posar con su presea, Karen Gallardo anunció su retiro del deporte de alto rendimiento.

“Ha sido una bendición, el privilegio de representar al país por 22 años. Es un orgullo competir, estar en buenas condiciones. No fue mi mejor año, pero me pude despedir en cancha, con las botas puestas. Trabajé un año más para llegar acá”, explicó entre lágrimas, en diálogo con CDO, valorando los principales hitos de su carrera con el Team Chile.

“Me quedo con los Odesur de Santiago 2014 (logró el oro) y los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (terminó 21, su mejor participación en las tres ocasiones en que disputó la ”cita de los anillos", ya pensando en su futuro tras dejar el alto rendimiento.

“Estoy con un millón de entrevistas para el próximo año. Quiero seguir como entrenadora, formando deportistas”, cerró Karen Gallardo.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad