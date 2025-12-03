Carolina Tohá llega junto a Jeannette Jara a debate y emplaza a Kast: “Gobernar es responder preguntas difíciles”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica para acompañar a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, en el debate organizado por ARCHI.

Tras un caluroso saludo entre ambas, Tohá se refirió a este debate en el que tanto Jara como Kast se enfrentarán con ideas y propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial. “Que se debata con la verdad, que se respondan las preguntas”, pidió Tohá.

“Yo creo que los debates no son para pegarse combos, son para responder dudas legítimas. Y creo que cada vez que se elude responder una pregunta, hay que pensar dos veces por qué esa persona no está queriendo responder la pregunta", agregó.

En esa línea, la exministra afirmó que “yo he visto (no responder) muchas veces eso en el candidato Kast. En cambio, veo en Jeannette Jara una disposición a tomar todas las preguntas y con mucha tranquilidad dar respuestas concretas".

“Es lo que los chilenos y chilenas debiéramos exigirle a toda candidatura. Que nos responda las dudas: cómo ahorraría los US$6.000 millones, cómo sacaría adelante la idea de hacer todas las expulsiones en tiempo récord. Es algo básico e indispensable que una persona dé cuenta de lo que piensa hacer para que los ciudadanos voten con conocimiento de causa”, complementó.

Finalmente, Carolina Tohá afirmó que “gobernar es responder preguntas difíciles, es hacerse cargo de temas complejos. Gobernar no es tener anuncios fáciles, sino enfrentar decisiones en que dar la cara no es fácil, pero hay que partir dándola en las candidaturas".

“Y en ese sentido, creo que Jeannette Jara ha mostrado una claridad, una consistencia y también una disposición a obrar con transparencia en todos los ámbitos para dar cuenta a los distintos públicos de las consultas válidas que existen", cerró.