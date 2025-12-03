;

Así cayó el sospechoso del ataque que terminó con un histórico guardia de Blondie fallecido

El detenido será formalizado por homicidio, mientras que la Fiscalía continúa recabando información.

Javiera Rivera

CHV Noticias

CHV Noticias

La muerte de un guardia de la discoteca Blondie, ocurrida horas después de haber sido dado de alta, reactivó la investigación policial y permitió la rápida detención del principal sospechoso del ataque que lo dejó gravemente herido.

Según los primeros antecedentes, el trabajador había sido agredido durante una riña al exterior del recinto nocturno, tras lo cual fue atendido y posteriormente enviado a su domicilio.

Sin embargo, su estado se complicó y falleció poco después, lo que motivó que la Fiscalía abriera una indagatoria por homicidio.

Carabineros logró identificar al presunto agresor mediante cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y registros de ingreso al local.

Con esa información, se realizó un operativo que terminó en la detención del hombre en un domicilio de la Región Metropolitana.

El detenido será formalizado por homicidio, mientras que la Fiscalía continúa recabando información para esclarecer cómo ocurrió la agresión y por qué el guardia fue dado de alta pese a la gravedad de las lesiones.

La discoteca Blondie, por su parte, lamentó lo ocurrido y anunció que colaborará con la investigación.

