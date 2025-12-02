La abogada Helhue Sukni reaccionó con dureza ante el desalojo de familias en la toma instalada en la Quebrada Las Zorras del Cerro 18, en Lo Barnechea, criticando directamente al alcalde Felipe Alessandri y la gestión municipal. En sus declaraciones, no ocultó su indignación por la situación.

“No me importa perder seguidores, pero encuentro el colmo, el alcalde de acá, Lo Barnechea, con todo lo que nos cobrai, hueón, con todo lo que nos cobrai a los que vivimos acá, que hagas esto... El desalojo a esa pobre gente, pobre gente”, expresó la jurista en un video que rápidamente se viralizó.

“Qué quebrada, qué se ha caído. Yo vivo acá hace 22 años. Nunca, nunca se ha caído una piedra. Nunca se ha caído una piedra el cerro. Estai botando gente, gente que tiene niños, gente que no tiene dónde vivir. Entonces dale viviendas básicas”, añadió.

Además, apuntó a los aportes que realizan los vecinos: “Si acá te pagamos las sendas contribuciones, te pagamos los permisos de circulación. Acá los hueones en vez de ir a lugares pobres, paga la mierda de los permisos de circulación acá. Uno ayuda a la comuna, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Para esto?”.

“¿Para esa pobre gente que vive en casas de madera? ¿Para eso? ¿Por qué? Porque no sacaste los votos, eso me dijeron los del cerro 18, porque llamé al tiro. Llamé al tiro a la gente que nos trabaja acá: Jardineros, albañiles, gásfiter, nana. Para que sepan ustedes, para que sepa todo Chile. Y están acá, está lleno de carabineros”, prosiguió.

“Vayan mejor a resguardar acá, en la cercanía, donde para el 18 se metieron a dos casas, hueones que eran de otras comunas, no del cerro 18. Desalojo, miren, ahí en el Mega. Qué horror, hueón”, cerró Helhue Sukni.