;

VIDEO. “Estai’ botando gente que tiene niños”: Helhue Sukni interpela a Felipe Alessandri por desalojo en Cerro 18

La abogada, que reside en Lo Barnechea, solidarizó con los pobladores y criticó duramente al alcalde que milita en Renovación Nacional.

Alejandro Basulto

Agencia Uno

Agencia Uno

La abogada Helhue Sukni reaccionó con dureza ante el desalojo de familias en la toma instalada en la Quebrada Las Zorras del Cerro 18, en Lo Barnechea, criticando directamente al alcalde Felipe Alessandri y la gestión municipal. En sus declaraciones, no ocultó su indignación por la situación.

“No me importa perder seguidores, pero encuentro el colmo, el alcalde de acá, Lo Barnechea, con todo lo que nos cobrai, hueón, con todo lo que nos cobrai a los que vivimos acá, que hagas esto... El desalojo a esa pobre gente, pobre gente”, expresó la jurista en un video que rápidamente se viralizó.

Qué quebrada, qué se ha caído. Yo vivo acá hace 22 años. Nunca, nunca se ha caído una piedra. Nunca se ha caído una piedra el cerro. Estai botando gente, gente que tiene niños, gente que no tiene dónde vivir. Entonces dale viviendas básicas”, añadió.

Revisa también:

ADN

Además, apuntó a los aportes que realizan los vecinos: “Si acá te pagamos las sendas contribuciones, te pagamos los permisos de circulación. Acá los hueones en vez de ir a lugares pobres, paga la mierda de los permisos de circulación acá. Uno ayuda a la comuna, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Para esto?”.

¿Para esa pobre gente que vive en casas de madera? ¿Para eso? ¿Por qué? Porque no sacaste los votos, eso me dijeron los del cerro 18, porque llamé al tiro. Llamé al tiro a la gente que nos trabaja acá: Jardineros, albañiles, gásfiter, nana. Para que sepan ustedes, para que sepa todo Chile. Y están acá, está lleno de carabineros”, prosiguió.

Vayan mejor a resguardar acá, en la cercanía, donde para el 18 se metieron a dos casas, hueones que eran de otras comunas, no del cerro 18. Desalojo, miren, ahí en el Mega. Qué horror, hueón”, cerró Helhue Sukni.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad