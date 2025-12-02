Durante la última emisión de El Internado, una dinámica aparentemente inocente terminó sacando a la luz una historia que nadie esperaba. Tonka Tomicic pidió a los participantes compartir vivencias sentimentales relacionadas con relaciones “pasteles”.

Fue en ese momento cuando Luis Sandoval sorprendió al relatar un episodio que aún lo afecta. “Se aprovechó de mi inocencia, te lo juro (...) Siento que me entregué más de lo necesario (...) Fue amor a primera vista para mí, pelo rubio hasta la cintura, un cuerpo espectacular. Pero ahí cuando comenzó la relación y yo me entregué, ella se aprovechaba”, confesó.

El periodista e integrante de Que te lo digo continuó con detalles que dejaron a todos impactados: “Por ejemplo, yo decía ‘vamos a cenar’, y ella siempre buscaba los locales más caros de Santiago”.

Luego agregó: “Empezó a jugar con mis sentimientos, porque ella se dio cuenta de que yo estaba muy enganchado de ella, yo quería que ella fuera la mamá de mis hijos, me quería casar con ella, se lo dije (...) Ella no está en la tele, pero sí estuvo a punto de ser parte de la tele. Estuvo en Calle 7”.

Incluso recordó un episodio televisivo: “Y en una oportunidad, la animadora era Karen Doggenweiler, y justo, Karen salió a hacer una nota a una feria libre y la entrevistó como en calidad de polola (...) La Karen la entrevistó y quedó todo grabado, y ella llamó al canal: ‘que no se emita eso’, pidiendo por favor que no se emitiera”.

“Entonces le dije que si le daba vergüenza salir conmigo, no entendía su postura, y yo creo, si es que me está viendo, que estaba jugando a dos bandos, porque después con el tiempo me entero que al poco tiempo de que yo termino esta relación con ella, estaba con un deportista, así como Adrián, musculoso, y de ahí nunca más tuve una relación”, concluyó.