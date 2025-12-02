Más de 3.000 empresas y servicios ya usan la Marca Chile: para qué sirve y cómo postular

El programa “Made By Chileans”, creado por la Fundación Imagen de Chile en 2016, ha alcanzado un total de 3.310 licenciatarios, consolidándose como una iniciativa que proyecta la identidad y la competitividad del país en más de 150 mercados internacionales.

En los últimos meses, el programa ha ampliado su convocatoria para incluir a espacios y territorios, sumando iniciativas culturales y patrimoniales que contribuyen al relato país. Entre los nuevos adherentes se cuentan el Parque del Estrecho de Magallanes, el conjunto Virginia Opazo de Santiago (el primer barrio patrimonial en incorporar el sello) y la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.

Reconocimiento internacional y distribución regional

La directora ejecutiva de Imagen de Chile, María Teresa Saldías Morales, destacó el éxito de la iniciativa, que es observada con interés por otras marcas país. El programa fue recientemente galardonado con el primer lugar en la categoría Best Citizen Engagement de los City Nation Place Awards 2025 en Londres, destacando su capacidad para vincular a actores de todo el país en la construcción de la imagen de Chile.

Actualmente, un 50% de los licenciatarios tienen su origen en regiones, lo que releva la diversidad y alcance de esta iniciativa. La distribución de licenciatarios es de un 68% en productos y un 32% en servicios.

Requisitos para sumarse al sello Marca Chile

La Marca Chile es un sello que representa la identidad, los valores y la proyección internacional del país. La postulación para obtener la licencia gratuita se realiza a través de un sitio web especialmente diseñado, con un proceso simple y accesible.

Para ser parte del programa Made by Chileans, las empresas e instituciones deben cumplir con los siguientes requisitos, asegurando la coherencia y autenticidad de la imagen país:

Origen Chileno: Ser un producto o servicio de origen chileno.

Ser un producto o servicio de origen chileno. Aporte a la Imagen País: Aportar a los valores de la imagen país, como Sustentabilidad, Democracia y Diversidad .

Aportar a los valores de la imagen país, como . Legalidad: Cumplimiento del marco regulatorio legal vigente.

Cumplimiento del marco regulatorio legal vigente. Trayectoria: Contar con al menos dos años de trayectoria.

La evaluación del proceso de postulación también considera factores como trayectoria, impacto, proyección y aporte al posicionamiento de Chile en el extranjero. Puedes conocer las bases pinchando acá.