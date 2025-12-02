;

Más de 3.000 empresas y servicios ya usan la Marca Chile: para qué sirve y cómo postular

El programa busca fortalecer la reputación y competitividad de las marcas, siendo la postulación simple y accesible a través de su sitio web.

Mario Vergara

Más de 3.000 empresas y servicios ya usan la Marca Chile: para qué sirve y cómo postular

El programa “Made By Chileans”, creado por la Fundación Imagen de Chile en 2016, ha alcanzado un total de 3.310 licenciatarios, consolidándose como una iniciativa que proyecta la identidad y la competitividad del país en más de 150 mercados internacionales.

En los últimos meses, el programa ha ampliado su convocatoria para incluir a espacios y territorios, sumando iniciativas culturales y patrimoniales que contribuyen al relato país. Entre los nuevos adherentes se cuentan el Parque del Estrecho de Magallanes, el conjunto Virginia Opazo de Santiago (el primer barrio patrimonial en incorporar el sello) y la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.

Reconocimiento internacional y distribución regional

La directora ejecutiva de Imagen de Chile, María Teresa Saldías Morales, destacó el éxito de la iniciativa, que es observada con interés por otras marcas país. El programa fue recientemente galardonado con el primer lugar en la categoría Best Citizen Engagement de los City Nation Place Awards 2025 en Londres, destacando su capacidad para vincular a actores de todo el país en la construcción de la imagen de Chile.

Revisa también:

ADN

Actualmente, un 50% de los licenciatarios tienen su origen en regiones, lo que releva la diversidad y alcance de esta iniciativa. La distribución de licenciatarios es de un 68% en productos y un 32% en servicios.

Requisitos para sumarse al sello Marca Chile

La Marca Chile es un sello que representa la identidad, los valores y la proyección internacional del país. La postulación para obtener la licencia gratuita se realiza a través de un sitio web especialmente diseñado, con un proceso simple y accesible.

Para ser parte del programa Made by Chileans, las empresas e instituciones deben cumplir con los siguientes requisitos, asegurando la coherencia y autenticidad de la imagen país:

  • Origen Chileno: Ser un producto o servicio de origen chileno.
  • Aporte a la Imagen País: Aportar a los valores de la imagen país, como Sustentabilidad, Democracia y Diversidad.
  • Legalidad: Cumplimiento del marco regulatorio legal vigente.
  • Trayectoria: Contar con al menos dos años de trayectoria.

La evaluación del proceso de postulación también considera factores como trayectoria, impacto, proyección y aporte al posicionamiento de Chile en el extranjero. Puedes conocer las bases pinchando acá.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad