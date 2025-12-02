;

VIDEOS. Raquel Argandoña desata furia en redes tras comentario “gordofóbico” en Fiebre de Baile: “Para que no salga el rollito...”

La jurado criticó la presentación de Cata Days y su frase encendió a la audiencia.

Nelson Quiroz

Capturas CHV

Capturas CHV

Raquel Argandoña volvió a situarse en el centro de la polémica tras un comentario que lanzó durante la emisión de Fiebre de Baile y que fue calificado por numerosos televidentes como “gordofóbico”.

El episodio ocurrió luego de la presentación de la influencer Cata Days, quien interpretó una coreografía de funk/rock latino al ritmo de Eligiendo una reina, de Chancho en Piedra.

Durante su performance, la participante decidió desprenderse de su vestido calipso y quedar con un conjunto nude compuesto por un peto y una pantaleta, gesto que buscaba, según explicó, transmitir un mensaje de autenticidad y empoderamiento.

“¿Por qué...?"

Sin embargo, Raquel no compartió la propuesta y cuestionó tanto la decisión artística como la estética del vestuario, otorgándole una calificación 4.

Revisa también

ADN

“¿Por qué te sacaste los zapatos y el vestido?”, le preguntó Argandoña, a lo que Days respondió que su intención era demostrar que no se necesita “brillo ni coronas” para destacar.

La joven además sostuvo que percibía cierta incomodidad de la panelista con que ella apareciera con menos ropa, recordando que en una ocasión anterior la había instado a cubrirse más.

La respuesta de Argandoña buscó justificar su evaluación, pero terminó profundizando el debate. “Si te quedas con esa tenida, preocúpate de subirte el calzón para que no se vea el rollito, porque eso no se ve bien en televisión”, afirmó, comentario que rápidamente generó indignación en el público presente y en redes sociales.

Ola de siríacas

Usuarios acusaron a la comunicadora de reproducir estereotipos dañinos sobre los cuerpos no normativos y de desestimar la propuesta artística de Days. Mensajes como “Raquel es gordofóbica” o “le molesta que alguien como Cata triunfe en televisión” se multiplicaron en X (ex Twitter), donde la audiencia defendió la seguridad y autenticidad de la participante.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad