VIDEOS. Raquel Argandoña desata furia en redes tras comentario “gordofóbico” en Fiebre de Baile: “Para que no salga el rollito...”
La jurado criticó la presentación de Cata Days y su frase encendió a la audiencia.
Raquel Argandoña volvió a situarse en el centro de la polémica tras un comentario que lanzó durante la emisión de Fiebre de Baile y que fue calificado por numerosos televidentes como “gordofóbico”.
El episodio ocurrió luego de la presentación de la influencer Cata Days, quien interpretó una coreografía de funk/rock latino al ritmo de Eligiendo una reina, de Chancho en Piedra.
Durante su performance, la participante decidió desprenderse de su vestido calipso y quedar con un conjunto nude compuesto por un peto y una pantaleta, gesto que buscaba, según explicó, transmitir un mensaje de autenticidad y empoderamiento.
“¿Por qué...?"
Sin embargo, Raquel no compartió la propuesta y cuestionó tanto la decisión artística como la estética del vestuario, otorgándole una calificación 4.
Revisa también
“¿Por qué te sacaste los zapatos y el vestido?”, le preguntó Argandoña, a lo que Days respondió que su intención era demostrar que no se necesita “brillo ni coronas” para destacar.
La joven además sostuvo que percibía cierta incomodidad de la panelista con que ella apareciera con menos ropa, recordando que en una ocasión anterior la había instado a cubrirse más.
La respuesta de Argandoña buscó justificar su evaluación, pero terminó profundizando el debate. “Si te quedas con esa tenida, preocúpate de subirte el calzón para que no se vea el rollito, porque eso no se ve bien en televisión”, afirmó, comentario que rápidamente generó indignación en el público presente y en redes sociales.
Ola de siríacas
Usuarios acusaron a la comunicadora de reproducir estereotipos dañinos sobre los cuerpos no normativos y de desestimar la propuesta artística de Days. Mensajes como “Raquel es gordofóbica” o “le molesta que alguien como Cata triunfe en televisión” se multiplicaron en X (ex Twitter), donde la audiencia defendió la seguridad y autenticidad de la participante.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.