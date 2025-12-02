Raquel Argandoña volvió a situarse en el centro de la polémica tras un comentario que lanzó durante la emisión de Fiebre de Baile y que fue calificado por numerosos televidentes como “gordofóbico”.

El episodio ocurrió luego de la presentación de la influencer Cata Days, quien interpretó una coreografía de funk/rock latino al ritmo de Eligiendo una reina, de Chancho en Piedra.

Durante su performance, la participante decidió desprenderse de su vestido calipso y quedar con un conjunto nude compuesto por un peto y una pantaleta, gesto que buscaba, según explicó, transmitir un mensaje de autenticidad y empoderamiento.

“¿Por qué...?"

Sin embargo, Raquel no compartió la propuesta y cuestionó tanto la decisión artística como la estética del vestuario, otorgándole una calificación 4.

“¿Por qué te sacaste los zapatos y el vestido?”, le preguntó Argandoña, a lo que Days respondió que su intención era demostrar que no se necesita “brillo ni coronas” para destacar.

La joven además sostuvo que percibía cierta incomodidad de la panelista con que ella apareciera con menos ropa, recordando que en una ocasión anterior la había instado a cubrirse más.

La respuesta de Argandoña buscó justificar su evaluación, pero terminó profundizando el debate. “Si te quedas con esa tenida, preocúpate de subirte el calzón para que no se vea el rollito, porque eso no se ve bien en televisión”, afirmó, comentario que rápidamente generó indignación en el público presente y en redes sociales.

Ola de siríacas

Usuarios acusaron a la comunicadora de reproducir estereotipos dañinos sobre los cuerpos no normativos y de desestimar la propuesta artística de Days. Mensajes como “Raquel es gordofóbica” o “le molesta que alguien como Cata triunfe en televisión” se multiplicaron en X (ex Twitter), donde la audiencia defendió la seguridad y autenticidad de la participante.

Raquel Argandoña criticando y bajándole la nota a la Cata Days por que se le salía "un rollito" en el vestuario, vieja culiá gordofóbica. #FiebreDeBaileCHV — carlos (@hegonebad) December 2, 2025

"Parece que Raquel tiene un problema con que quede en poca ropa"

Cata Days#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/mPfJQANn0k — Carlos Eduardo Gómez (@carlitosgo_) December 2, 2025

Cero de acuerdo con lo que dijo Raquel; Al final, lo que le molesta es que la Cata Days tenga guata, no que se le doble la polera...Le quita la neutralidad al cuerpo y pone adjetivos como bueno o malo a la delgadez o gordura y eso NO está bien.#FiebreDeBaileCHV — P o l i ☀️ (She/her) (@2w3sido) December 2, 2025