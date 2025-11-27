Compras navideñas: 84% de los consumidores siente “estrés” al momento de elegir regalos, según estudio

Ya estamos en la parte final del año y se acercan fechas importantes, entre ellas, la Navidad, lo que conlleva, entre muchas otras más allá de la celebración, las infaltables compras.

Entre mercadería, artículos para las fiestas y los regalos, son varios los productos que se toman nuestra lista, llegando a hacer que los preparativos puedan ser un tanto caóticos.

Según el Holiday Shopping Survey de Accenture realizado entre 3.000 personas en 10 países, el 84% de los consumidores a nivel mundial afirma que abandonaría sus carritos de compra debido a la frustración y la saturación.

Además, se detalla que ese “estrés” aumentó 10 puntos respecto del año pasado. Entre los aspectos clave, la preocupación por no encontrar el regalo perfecto es un factor determinante; un 75% se siente presionado por tomar la decisión correcta y el 73% temiendo arrepentirse después.

El 82% de los consumidores se siente bombardeado por la publicidad, frente al 78% en 2024, y el 77% se ve abrumado por la cantidad de opciones, comparado con el 74% anterior.

Mauricio Blanco, director ejecutivo de Accenture Chile, sostiene que “nuestro estudio revela una necesidad urgente de que los retailers y las marcas entreguen información personalizada y relevante que oriente las decisiones de compra".

“En una época en la que las campañas publicitarias y promocionales alcanzan su punto máximo, la encuesta destaca la necesidad de que los retailers adopten un enfoque altamente segmentado y basado en datos para captar una mayor parte del gasto navideño”, agregó.

Ante esto, el 45% planea visitar tiendas físicas para evaluar productos, el 48% busca recomendaciones de amigos y familiares, el 20% usará asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT o Claude, y el 34% recurrirá a redes sociales.

La IA como aliada

La inteligencia artificial generativa emerge como solución, con el 77% de los encuestados planeando usarla como asistente en compras navideñas, incluyendo herramientas de retailers. Blanco explica que “en ese sentido, los consumidores hacen tres demandas principales a los retailers”.

“Que cuando el asistente de Gen AI entregue recomendaciones, al mismo tiempo se hagan ofertas; hacer que las herramientas sean menos robóticas y sean más ‘humanas’; y entregar mejores comparaciones entre productos, son sus pro y contras”, precisó.

Para los vendedores, el 67% ve la Gen AI facilitando su trabajo y el 90% la considera útil para responder preguntas o chequear stock.

“No debe pasarse por alto el impacto que puede tener la IA generativa dentro de la experiencia en tienda. Con acceso instantáneo a información sobre productos, preferencias y contexto, los vendedores pueden dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a ofrecer recomendaciones personalizadas y consultivas”, concluyó Blanco.