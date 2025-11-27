;

Compras navideñas: 84% de los consumidores siente “estrés” al momento de elegir regalos, según estudio

Bajo un contexto caótico, la inteligencia artificial asoma como una aliada fundamental.

Ya estamos en la parte final del año y se acercan fechas importantes, entre ellas, la Navidad, lo que conlleva, entre muchas otras más allá de la celebración, las infaltables compras.

Entre mercadería, artículos para las fiestas y los regalos, son varios los productos que se toman nuestra lista, llegando a hacer que los preparativos puedan ser un tanto caóticos.

Según el Holiday Shopping Survey de Accenture realizado entre 3.000 personas en 10 países, el 84% de los consumidores a nivel mundial afirma que abandonaría sus carritos de compra debido a la frustración y la saturación.

Además, se detalla que ese “estrés” aumentó 10 puntos respecto del año pasado. Entre los aspectos clave, la preocupación por no encontrar el regalo perfecto es un factor determinante; un 75% se siente presionado por tomar la decisión correcta y el 73% temiendo arrepentirse después.

El 82% de los consumidores se siente bombardeado por la publicidad, frente al 78% en 2024, y el 77% se ve abrumado por la cantidad de opciones, comparado con el 74% anterior.

Mauricio Blanco, director ejecutivo de Accenture Chile, sostiene que “nuestro estudio revela una necesidad urgente de que los retailers y las marcas entreguen información personalizada y relevante que oriente las decisiones de compra".

“En una época en la que las campañas publicitarias y promocionales alcanzan su punto máximo, la encuesta destaca la necesidad de que los retailers adopten un enfoque altamente segmentado y basado en datos para captar una mayor parte del gasto navideño”, agregó.

Ante esto, el 45% planea visitar tiendas físicas para evaluar productos, el 48% busca recomendaciones de amigos y familiares, el 20% usará asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT o Claude, y el 34% recurrirá a redes sociales.

La IA como aliada

La inteligencia artificial generativa emerge como solución, con el 77% de los encuestados planeando usarla como asistente en compras navideñas, incluyendo herramientas de retailers. Blanco explica que “en ese sentido, los consumidores hacen tres demandas principales a los retailers”.

“Que cuando el asistente de Gen AI entregue recomendaciones, al mismo tiempo se hagan ofertas; hacer que las herramientas sean menos robóticas y sean más ‘humanas’; y entregar mejores comparaciones entre productos, son sus pro y contras”, precisó.

Para los vendedores, el 67% ve la Gen AI facilitando su trabajo y el 90% la considera útil para responder preguntas o chequear stock.

“No debe pasarse por alto el impacto que puede tener la IA generativa dentro de la experiencia en tienda. Con acceso instantáneo a información sobre productos, preferencias y contexto, los vendedores pueden dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a ofrecer recomendaciones personalizadas y consultivas”, concluyó Blanco.

