;

Principal responsable de la tragedia de Antuco demandará al Estado tras ser despedido del Ejército

Se trata del exmayor Patricio Cereceda, quien había sido recontratado por la institución castrense en septiembre de 2023.

Ruth Cárcamo

Nayadet Oyarzún

Principal responsable de la tragedia de Antuco demandará al Estado tras ser despedido del Ejército

Principal responsable de la tragedia de Antuco demandará al Estado tras ser despedido del Ejército

01:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exmayor Patricio Cereceda presentará una demanda contra el Estado por vulneración de garantías fundamentales, tras ser despedido a los días de realizada la ceremonia de conmemoración de los 20 años de la tragedia militar de Antuco.

Cabe recordar que Cereceda fue uno de los militares responsables del episodio que cobró la vida de 44 conscriptos y un suboficial en los faldeos del volcán Antuco, hecho ocurrido el 18 de mayo de 2005.

La acción judicial busca su reintegración al Ejército, donde se desempeñaba como asesor de Control, Gestión y Riesgo en el Instituto de Investigaciones y Control desde septiembre de 2023.

Revisa también

ADN

Desvinculación

Vicente Hernández, uno de los abogados de Patricio Cereceda, dijo que el exmayor fue desvinculado “a los pocos días de haberse hecho la conmemoración de los 20 años de la tragedia de Antuco, en la cual la agrupación de familiares y amigos de soldados fallecidos participó”.

En concreto, el exmilitar fue víctima de un despido vulneratorio con término anticipado el pasado 30 de mayo del presente año, tras ser ampliamente criticada su recontratación.

Es así que Cereceda presentará este jueves una demanda por vulneración de garantías fundamentales con ocasión al despido y daño moral contra el Estado.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad