Principal responsable de la tragedia de Antuco demandará al Estado tras ser despedido del Ejército

El exmayor Patricio Cereceda presentará una demanda contra el Estado por vulneración de garantías fundamentales, tras ser despedido a los días de realizada la ceremonia de conmemoración de los 20 años de la tragedia militar de Antuco.

Cabe recordar que Cereceda fue uno de los militares responsables del episodio que cobró la vida de 44 conscriptos y un suboficial en los faldeos del volcán Antuco, hecho ocurrido el 18 de mayo de 2005.

La acción judicial busca su reintegración al Ejército, donde se desempeñaba como asesor de Control, Gestión y Riesgo en el Instituto de Investigaciones y Control desde septiembre de 2023 .

Desvinculación

Vicente Hernández, uno de los abogados de Patricio Cereceda, dijo que el exmayor fue desvinculado “a los pocos días de haberse hecho la conmemoración de los 20 años de la tragedia de Antuco, en la cual la agrupación de familiares y amigos de soldados fallecidos participó”.

En concreto, el exmilitar fue víctima de un despido vulneratorio con término anticipado el pasado 30 de mayo del presente año, tras ser ampliamente criticada su recontratación .

Es así que Cereceda presentará este jueves una demanda por vulneración de garantías fundamentales con ocasión al despido y daño moral contra el Estado.